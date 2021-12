FIL 2021: Literatura Constructiva

Lourdes Laguarda es una escritora y médica cirujana, proveniente de la Ciudad de México. Cuyos acercamientos a la literatura yacen desde muy pequeña.

“A mí me empezaron a leer y a contar historias cuando tenía aproximadamente 1 año. He estado en contacto con la literatura desde siempre. Me enamoré de las letras y a partir de ese momento dije: podría empezar a escribir...”.

Considera que los jóvenes son el presente y el futuro de toda sociedad.

“Todas las semillas que nosotros sembremos en ellos, son las semillas que van a crecer y van a moldear el mundo del futuro.”

“Si nosotros podemos influir, aunque sea un poquito para que esas personas que se están formando en este momento, tengan algo nuevo, algo bueno, o algo que podamos aportarle a su educación, es como poner nuestros “ladrillitos” en el mundo que se está construyendo”.

Menciona que uno de los objetivos de la presentación de su libro Constelaciones de Papel, durante la FIL Guadalajara 2021, es llegar a muchas personas y que a través de su obra se acercaran a la literatura, pues considera que se les puede abrir un mundo nuevo.

Constelaciones de Papel, es una novela romántica juvenil, y aunque la escritora nunca había escrito ninguno de esos géneros, se encuentra encantada.

Lourdes nos brinda un claro ejemplo de cómo vivir apasionadamente, y cómo ha podido conjugar la medicina y el mundo de las letras, dejando un mensaje para la comunidad Mar Adentro: “Me gustaría decirles que van por buen camino. Que sigan sus sueños, pueden lograrlo. El camino es difícil, tiene piedras, hoyos, baches, nos caemos; pero todos nos levantamos y todos podemos llegar a nuestras metas si nos acompañamos por las personas correctas y le imprimimos el esfuerzo

suficiente”.