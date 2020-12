FIL 2020: “Los tiempos de Dios”, cuentos que retratan la violencia

José Luis Valencia Valencia, ganador del XIX Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola por su obra “Los tiempos de Dios”, donde a través de cuentos trágicos retrata la violencia que se vive en México, presentó su libro en el marco de la FIL 34. Ahí expresó que este proyecto está dedicado al periodista Javier Valdez, asesinado en 2017 y a la ciudadana Erika Cueto, desaparecida en 2014.

“Este libro está dedicado para Javier y para Erika. Conocí a Javier, él era un gran periodista y un ser humano maravilloso, a muchos nos dolió lo que le hicieron. A Erika no la conocí, pero sí a sus padres y sus hermanas, y sé que tienen seis años sin parar, buscándola, no se han detenido, han hecho sacrificios casi imposibles de narrar”.

Señaló que este libro de cuentos es de violencia, porque retrata a las personas en medio de ella. “La violencia ya no es algo que tenemos que leer en las noticias o ver en la televisión. Ya no es ajena a nosotros, ya no solo es de narcos, policías y militares, la violencia está afuera de nuestra puerta”.

Expresó que durante el desarrollo del libro nació su hijo y eso también le permitió a través del humor negro de sus historias, ofrecer un dejo de esperanza, pues no quiere que su hijo se desarrolle en un mundo como éste.

Durante la presentación del libro también estuvieron presentes, Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, quien recordó que José Luis fue su compañero escolar.