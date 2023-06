A propósito de la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), tuvo su estreno el domingo pasado el cortometraje “La Jaula” del director César Saldívar, el cual está en la competencia oficial, en la categoría de Cortometraje Iberoamericano. EL INFORMADOR conversó con el cineasta sobre este proyecto rodado en Monterrey, el cual presenta la historia de un anciano llamado “Vicente”, quien toma una decisión que cambiará para siempre el resto de sus días. Según la sinopsis es “un himno a la libertad del ser humano”.

Y es que la trama aborda la decisión de un hombre de transicionar al género opuesto, después de estar muchos años bajo el yugo del machismo y los prejuicios infundados por su padre, los cuales de manera metafórica son representados por un sombrero, mientras que la jaula significa esas ganas de libertad que tiene “Vicente” por ser aquella persona que siempre quiso ser.

El cortometraje se desarrolló a partir de un cuento llamado “Nunca es tarde” que creó el propio César. “En ‘La Jaula’ tenemos una historia cinematográfica con ciertos matices obligados por el cine para darle credibilidad, porque el personaje ahí tiene 75 años cuando tiene todas estas ideas de solucionar su conflicto de vida, que es su tema de identidad, pero en el cuento, con la licencia creativa que da la literatura, el personaje tiene 88 años, porque claro, en el cuento el lector con su imaginación construye la historia y se vale un poco más la libertad”. “Vicente” es un personaje que en el 2015 se da cuenta que cambiar su identidad es posible.

El corto es independiente, señala César que el principal reto fue ese para trabajarlo, buscar los recursos y el equipo necesario para ponerlo en marcha, “fue un esfuerzo personal bastante intenso, que entre más se obstaculizan (las cosas) más deseos tenía de conseguirlo. Pero lejos de que sea una queja, estoy contento de que haya sido así, porque todo este esfuerzo extra que le dediqué y que le contagié a mi equipo, consiguió un resultado tan sensible y tan lleno de estética y filosofía, casi mística, para poder conseguir estrenarlo en el FICG, porque no hay mejor cuna para ‘La Jaula’ que este festival”.

César comparte que “Vicente”, su personaje no tiene texto en el desarrollo del corto, “es un personaje que viaja y hace su vida en la introspección y en lo invisible. Las botas, el sombrero y el cinturón con hebilla son para él un disfraz machista que lo ayudan a sobrevivir en el campo y en su oficio que es albañil, porque cuando él emigra a la ciudad se dedica a la construcción y tiene que vivir con este disfraz que es una manera de pasar desapercibido entre todos estos disfraces culturales. Casualmente estamos en el mes del Orgullo y me da mucho gusto que mi proyecto no sólo se estrene en el FICG, también en estas fechas, porque es un homenaje a la libertad, a la inquietud personal de no atender todas las limitaciones culturales que nos impiden ser nosotros mismos; es una celebración a la rebeldía interior que tenemos que tener siempre presente, y sobre todo saberla escuchar y luchar por ella”.

Espera el director seguir llevando su corto a diferentes festivales y después pensar en alguna plataforma para que el público lo pueda ver. Del FICG, “La Jaula” se va al Festival Mix de la Ciudad de México. En agosto rodará también en Monterrey su siguiente corto llamado “El susurro de las estrellas”, el cual es una reflexión sobre la homofobia.

Una carrera en el cine

César Saldívar es un importante fotógrafo mexicano. Tiene 12 libros publicados en Europa. Ha retratado a grandes figuras de la cinematografía de México, España y Alemania. Durante años fue considerado el fotógrafo del director de cine Pedro Almodóvar.

Agéndalo

Funciones en el marco del FICG

Hoy 6 de junio en Cinemex Sania, Sala 10 a las 18:20 horas.

CT