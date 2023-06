Una de las bandas de rock más consolidadas en el panorama nacional es San Pascualito Rey, alineación que ha construido un legado sonoro muy importante. Sin embargo, en los procesos creativos de una agrupación tan emblemática como ésta, los claroscuros son inherentes a ella, como sucede con cualquier otro proyecto musical, solo que San Pascualito Rey se permitió ser vulnerable y mostrarle al público los aspectos tanto positivos como negativos en el desarrollo de un material discográfico, en este caso el que la banda publicó en 2017 de nombre “Todo Nos Trajo Hasta Hoy”, pero también la crisis por la que atravesaron antes y durante ese periodo de tiempo.

El proyecto fílmico, desarrollado por Yulene Olaizola, Rubén Imaz y Luis Flores Rábago se rodó en 2016 mientras seguía a San Pascualito Rey en sus presentaciones y en el trabajo creativo de este álbum. Los protagonistas son Pascual Reyes, Juan Morales, Alex Otaola, Luca Ortega y el productor de ese disco, Camilo Froideval.

EL INFORMADOR platicó con Pascual y Rubén sobre este documental que se verá en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en el apartado “Cinema Libre”. La película ya se había estrenado recientemente en la ciudad a propósito del festival de música documental In-Edit México.

Regresar una vez más a la Perla Tapatía para presentar este filme, para Pascual es como volver a su segunda casa. “Siempre ha habido una escena musical muy interesante y (Guadalajara) siempre ha sido un espacio muy importante para nosotros, además de que ahí están periodistas y cronistas muy importantes de la música de todo el país”.

Sobre lo que ha significado presentar este documental donde se plasman la complejidades creativas y las relaciones humanas al momento de echar a andar un nuevo álbum, Pascual responde: “Es interesante porque no es un documental en el cual nos glorifiquemos, sino todo lo contrario, es un documental en un momento de crisis de la banda, de hace unos seis años y cómo lidiamos con ella en un estudio de grabación. Y ha sido complicado en el sentido de que es raro para nosotros vernos en la pantalla cuando ya no necesariamente somos esos mismos. Yo ya no soy el mismo Pascual que está en la pantalla, a eso me refiero, pero sin duda muchas bandas, o quienes tengan proyectos musicales, pues pasan también por momentos de crisis y lo importante es sobreponerse y seguir adelante, como ha sido nuestro caso”.

En cuanto a qué reflexiones saca de sus procesos creativos como artista, partiendo de que no es el mismo que en ese tiempo, acota que siempre su labor de músico y letrista va de la mano con su personalidad. “Entonces, conforme voy cambiando mi personalidad, también va cambiando el discurso, el punto de vista de las canciones de dónde se están escribiendo y cómo se están escribiendo, además de para qué las estoy escribiendo. No puedo separar mi lado creativo de mi lado personal. Así que a la par de que estoy evolucionando hacia cierta dirección, la música y las letras van por ese camino”.

Rubén Imaz habla también del momento que fue para ellos como realizadores, filmar a San Pascualito Rey. “Fue muy sorpresivo, fue como vivir una especie de película en la que entras con una expectativa y luego la película te está mostrando otra cosa y tal vez no la estás entiendo, pero después sí y al final comprendes lo que estaba pasando”.

Expresa que el proceso de filmación tomó su tiempo, “cuando estuvimos grabando con ellos el (material) bruto, la idea original y lo que dio las semillas del documental –que fue el hecho de la grabación en el estudio donde se hizo el cuarto disco de la banda, que fue el que nos trajo hasta hoy– nosotros llegamos ahí con alguna relación con la banda de que habíamos hecho un videoclip con ellos y colaboraron con nosotros en cine, somos amigos, pero nunca habíamos estado tan adentro en la intimidad de San Pascualito Rey, siempre estábamos del lado de los fans y de repente estábamos ahí grabando con mucha emoción, con ganas de hacerlo bien y aprendiendo mucho”.

Pero en el rodaje los realizadores se dieron cuenta de situaciones donde había “algunas frialdades” y llegaron a pensar que tal vez estaban incomodando, “pero a lo mejor también les ayudamos a que no fueran más crudos entre ellos y que fueran más cautos y enfocados, no lo sé, pero se preocuparon de no mostrarlo ante nosotros, sin embargo, algo sentíamos y fue algo que luego el tiempo nos hizo ver qué pasó, había diferencias creativas”, resalta que justo también las diferencias personales venían de ahí, de lo creativo, “la banda estaba pendiendo de un hilo a punto de cambiar completamente de alineación”, recalca. Al revisar el material, comenzaron a idear la narrativa para después reconstruir los hechos para poder contar la historia.

En el documental, se ve también cómo Pascual hace el ejercicio de ceder y no tomar todo el control de las decisiones del proceso creativo del álbum que en ese momento estaban desarrollando. “Es parte de un cambio paulatino, cuando empecé la banda era yo como un controlador de todo. Y seguramente los cambios de alineación que han habido, seguramente han sido por eso. También conforme uno crece van cambiando sus prioridades, antes el grupo era mi todo, mi primero y mi último, y pasando el tiempo te das cuenta que no puedes vivir para un proyecto y alrededor de él, la vida es mucho más que eso, es disfrutarla, con la familia, los hijos… Y parte de ese aprendizaje de alguna manera ha afectado para bien a San Pascualito Rey en el buen sentido”.

Esto lo dice en relación a que ahora ve ser parte de la banda desde una experiencia más lúdica y que ahora disfruta tocar mucho más que antes, así como el ensayar, “ahora me dejo llevar, claro, hay una fuerza de ignición de la banda y de movilidad, es decir, normalmente soy yo el que mueve cosas para que sucedan, pero ya no las muevo de principio a fin, o posiblemente nada más muevo la primera piedra y los demás se suman a empujarla. Seguramente si yo no hubiera tenido ese proceso de aprendizaje de ceder, probablemente ya no hubiera banda”.

San Pascualito Rey también se presentará en concierto el próximo viernes 2 de junio a las 21:30 horas en el C3 Stage, presentará el espectáculo “Sufro Sufro Sufro XX Años”. La película se presentará también en la Ciudad de México en el Festival de Cine de la UNAM y en una proyección al aire libre en la Cineteca Nacional. Está la intención de lograr una distribución de la cinta hacia el otoño.

Horarios del documental

Domingo 4 de junio a las 17:40 horas en la sala 2 de la Cineteca FICG.

Lunes 5 de junio a las 20:00 horas en Rambla Cataluña.