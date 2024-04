Luego de llevar su reciente exposición “La naturaleza no muerta” a Barcelona en junio del 2023, ahora Simon Cruz presentará la misma muestra en Zapopan donde incluirá obra inédita. El espacio de exhibición será el restaurante Sal de mar (Av. Acueducto 1965, Real San Javier). La inauguración será el próximo jueves 18 de abril a las 19:00 horas. El proyecto estará abierto al público durante dos meses.

“Ciertamente como hice muchas piezas para la exhibición en Barcelona, me quedaron algunas, además estaba trabajando en otras más para presentar la misma muestra aquí en la ciudad, pero por el tema de los espacios se había quedado parado este proyecto, pero un amigo que tiene este lugar llamado Sal de mar, me ofreció poner la colección ahí”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR, Simon Cruz.

Son entre 14 o 16 piezas de distintos formatos. “Además, voy a presentar una colección de cerámica, que esa si de plano no se pudo mandar a Barcelona, pues mandar piezas así a Europa sale muy caro y la cerámica es un poco delicada, así que aprovecharemos esta oportunidad para presentar la colección como tal”.

Sobre los retos de exhibir en un restaurante, resalta: “Yo he trabajado mucho en proyectos donde hay realmente un acercamiento con el coleccionista, pues lo espacios que hay tienen un proceso y un protocolo de selección (para exponer), además, no hay tantos lugares para exhibir, así que yo he buscado formas para darle continuidad a mi trabajo. De repente, había estado como hermético de presentar la colección, pero también creo que el artista ejerce su oficio cuando muestra su trabajo. Entonces, la gente que va a un restaurante, pues va a comer realmente, pero el hecho de tener la obra colgada, acerca más al espectador que no va a museos y galerías, así que al sentarse (a comer) va a deleitarse desde el tema estético”.

La obra exhibida estará a la venta, ahí mismo estará la información para que los interesados sepan cómo acceder a las piezas para adquirirlas. Sobre el contexto de la muestra “La naturaleza no muerta”, recuerda Simon que se trata de la misma representación del concepto que en Barcelona donde ésta parte de una reflexión que hizo hace varios años sobre la introspección del diálogo con el mismo ser humano.

“Hablamos de la capacidad de la reflexión de que realmente nada muere, sino que todo es un ciclo y que esto otorga la capacidad de reinventarse. Y el arte creo que es eso, una reinvención de los estados y de los espacios que se van conceptualizando. Yo creo que el arte atemporal tiene esa función”.

Expresa que la filosofía es emprender un punto de partida y un punto de llegada, “disfrutando el camino, es la evolución del ser humano a través de su equilibrio y de su pensamiento”. En cuanto a qué lecciones le ha dejado este proyecto pictórico que lo ha acompañado durante un buen tiempo, responde: “Yo me enamoré del proyecto porque hay una reflexión del proceso creativo, de despejar un poco la mente para poder plasmar los pensamientos en la obra donde llegan estos sucesos atemporales, porque al final nunca se calla la mente, pero el ejercicio individual de todas las piezas me ha llevado a reflexionar todavía más”.

De hecho, recuerda que tiene una pieza que se llama “Todos estamos rotos”, la cual es un conjunto de piezas de cerámica que están rotas dentro de una vasija de cristal. “Al final todos estamos rotos de alguna u otra manera y eso me ha llevado también a hurgar en mi instinto creativo. Entonces, el proyecto como tal me ha dejado el seguir averiguando en el individuo y el pensamiento activo”.

Simon, recientemente hizo una residencia de grabado en Guachabato: “Nunca había hecho grabado y han salido proyectos bastante interesantes donde me he metido a ejercer este oficio que yo desconocía. Espero que en algún momento podamos participar en un espacio donde la gente tenga este discurso para poder ir”, finaliza.

