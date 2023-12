En el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) (Av. Fray Antonio Alcalde 225, Zona Centro) fue inaugurada la exposición “Seres de Omar Nava”, una ventana a la mente creativa de este dibujante y grabador mexicano. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo mes de marzo del 2024.

La exhibición, que cuenta con más de 80 obras, entre dibujos y grabados, está centrada en una serie de personajes híbridos y retratos del imaginario de Omar Nava, realizados en distintas técnicas. La curaduría está a cargo del crítico y profesor de arte Arturo Verduzco, quien ha trabajado en estrecha colaboración con Nava para ofrecer a los visitantes una enriquecedora experiencia.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con el creativo sobre este proyecto donde también se tienen pensadas distintas actividades paralelas a la muestra, por ejemplo, talleres de grabado entre enero y marzo, así como un conversatorio sobre el mismo tenor, pero aún se están definiendo los detalles.

“En la exposición, una parte son grabados, pero también hay una serie de dibujos de perros y gatos hechos para el museo, también hay otros dibujos y pinturas en papel y acrílico”, comparte el artista.

Sobre el contexto del concepto de la muestra, resalta Omar que en un inicio, cuando le hicieron la invitación para exponer en el museo, iba a trabajar sólo sobre el dibujo, pero al invitar al curador Arturo Verduzco, “él examinó mi obra y entraron muchas cosas de dibujos intervenidos con acrílico y una serie de grabados”. El 80% de la obra expuesta se hizo entre el 2022 y el 2023, las otras piezas son inéditas para el museo, inspiradas en sus propias instalaciones, las de los perros y gatos en azoteas.

“Mi trabajo siempre tiene personajes, navego entre esta idea del ser y es ahí donde yo estoy proponiendo. Eso fue lo que vio el curador y la exposición al final se llamó los ‘Seres de Omar Nava’. Yo me he clavado en esa cuestión de dibujar a la figura humana, pero a mi manera, no es muy académica”.

Señala que su muestra está configurada de tal forma, que la gente que tenga amor por el dibujo, se vea y se sienta reflejada al apreciarla, “es didáctica en ese sentido”, donde expresa que se plantean situaciones distintas, desde el dibujo más claro hasta algunas intervenciones. “Hay piezas dibujadas en los muros, las cuales tienen que ver con la museografía que se decidió para la exhibición”.

¿Quién es Omar Nava?

Omar Nava, originario de Guadalajara, Jalisco, nació en 1967. Con más de tres décadas dedicándose al arte y un extenso historial de exposiciones tanto en México como en los Estados Unidos, Nava ha desempeñado un papel destacado como coordinador del taller de gráfica “Arre” en las ciudades de Tijuana y Los Ángeles.

“Yo desde niño empecé a dibujar, siempre he tenido esta pasión y he ido encontrando mi propia identidad. Cuando era muy niño me gustaba dibujar personajes, en ese tiempo, los más comunes eran luchadores y seres barbados, en los 70 cuando yo era niño, alrededor de mí habían muchos hippies, así que también me gusta dibujarlos, pero con el tiempo, todo fue evolucionando a otras situaciones, con los años quise ser más académico, pero nunca pude, mi trabajo está más hacia la línea de la caricatura, la gente encuentra en mi trabajo un poco de informalidad y a mí me encanta que sea así”, finaliza.

CT