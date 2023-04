Hoy sábado 29 de abril en punto de las 13:00 horas se inauguran en el Museo Cabañas las exposiciones “Olivia Zúñiga: sonora en silencio” de Bárbara Lázara, en la Sala 5 del Circuito Sur del inmueble; y “El Lago, El Trueno, El Viento” de Isa Carrillo, en las Salas 6 y 7 del Circuito Sur. La primera muestra estará disponible hasta el 12 de agosto y la segunda hasta el día 26 de agosto.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con las dos artistas sobre sus propuestas artísticas. En el caso de Bárbara, desde el 2006 la artista mexicana ha realizado una importante investigación en torno a su bisabuela, la escritora, gestora, periodista y poeta autodidacta Olivia Zúñiga (1916-1992), hija del general revolucionario Eugenio Zúñiga, de quien tomó su nombre el actual municipio de Tlajomulco.

“El contexto sí es mi bisabuela, pero mi interés en ella no sólo es por esto, sino porque es una figura muy moderna de principios del siglo XX en Jalisco. Fue escritora autodidacta de la generación de Juan José Arreola, Juan Rulfo, Arturo Rivas Sainz y Alfonso Reyes, todos ellos hijos de la Revolución Mexicana, y Olivia no es la excepción, ella es la hija de Eugenio Zúñiga. Entonces, ella produjo durante toda su vida una gran cantidad de obras y gestionó la vida cultural de Jalisco y de Guadalajara”.

Recuerda Bárbara que también su bisabuela tuvo colaboraciones con Mathias Goeritz y amistades entrañables con personalidades políticas como Lázaro Cárdenas.

“Hace unos 10 años yo escuchaba un poco de ella, pero sólo dentro de mi familia y realmente no tenía más idea, no sabía lo que realmente había hecho. Entonces, me di a la tarea de buscar su archivo y me maravillé de todas las cosas que hizo en vida. Publicó una serie de relatos muy adelantados para su época; considero que a principios del siglo XX que una mujer escribiera sobre su propia vida y sus reflexiones sobre ser mujer, era como inusitado. Y además de sus novelas y sus relatos, colaboró con un montón de revistas como crítica de arte, tenía una colección bastante grande”.

El interés de la artista es darle la representación que merece Olivia, pues considera que estaba olvidada tanto en el contexto de su familia como en el de la historia del arte moderno. Espera que esta muestra sirva para impulsar a los historiadores para dar cuenta e investigación del legado cultural de esta figura tan importante de la cultura jalisciense y la literatura.

Resalta que este silencio tuvo que ver porque muchas de las artistas de su época como ella, se vieron sujetas a la sombra de las figuras masculinas que se llevaban el mayor crédito. La exposición es una activación performativa del archivo de Olivia, e integra diversos ejercicios sonoros y textuales. A través de material de archivo, la artista especula, entre otras cosas, sobre las estrategias de Zúñiga para influir en la vida cultural de su tiempo. El proyecto lo desarrolló durante la pandemia.

El montaje se desarrolla en dos partes: la primera se centra en la investigación histórica y de archivo que explora las posibilidades de utilizar la biografía de Olivia Zúñiga para hacer una contralectura de la historia hegemónica del periodo en el que vivió; la segunda involucra una videoinstalación que se vincula con prácticas de alteridad espiritual, como una invocación que media entre mundos y fusiona a ambas artistas en un mismo tiempo, mediante un personaje dramático que porta una pistola, dispara a capelos, pero también sangra y reaparece en los desarrollos inmobiliarios que existen actualmente en la tierra natal del General Zúñiga.

Sensaciones energéticas y reflexivas

Por su parte, Isa Carrillo, artista visual egresada de la Universidad de Guadalajara, presenta “El Lago, El Trueno, El Viento”, proyecto basado en dos hexagramas de “I Ching” o “El libro de las mutaciones” (1000-750 AC), libro oracular y simbólico que consta de 64 episodios o hexagramas formados mediante un código binario, exactamente como el ADN humano.

“La exposición está basada en una tirada de ‘El libro de las mutaciones’ que se llama ‘I Ching’ y habla principalmente de energía; son símbolos energéticos. Mi trabajo normalmente tiene que ver con cuestiones que son invisibles, con alguna práctica específica para llegar a este autoconocimiento de la tecnología humana”.

Recuerda además que este libro regularmente lo utiliza para sus proyectos, sólo que esta vez lo hizo literalmente. “Hay piezas que tienen que ver con los significados de estos hexagramas y otras piezas tienen que ver con los vórtices de energía que tenemos en el cuerpo. Mi idea es que sea una exposición que guarde silencio, que sea más introspectiva. Las piezas se componen de bordados y textiles”.

Las piezas de la exposición evocan de manera simbólica varios puntos: los cuatro elementos y la quintaesencia, el árbol de la vida, siete aperturas del corazón, los dos hexagramas mencionados acompañados de su equivalente en glifos mayas y siete vórtices de energía, así como un retrato numerológico de Carl Gustav Jung con el sistema numérico maya y una piel de borrego que alude a una práctica energética como camino hacia la individuación. Todos estos elementos se encuentran a nivel sutil, presentes en el cuerpo humano, y conectan con un aspecto ancestral de conocimiento. “Las piezas están hechas para cualquier ser humano que tenga ganas de silencio en un sentido visual. Es una exposición que apunta hacia la introspección”.

Isa comparte que su quehacer creativo ha partido desde que comenzó su carrera, practicando y estudiando las llamadas “pseudociencias”, “pero que son ancestrales, como la quiromancia, la numerología, la astrología, la cartomancia y también estudios que tienen que ver con el chamanismo y otras cuestiones energéticas que en cierta forma se alejan del discurso intelectual del arte”. Todos sus proyectos están ligados a descubrir las riquezas ancestrales que existen utilizando el autoconocimiento a partir de prácticas que tienen que ver con la energía, la vibración y los números.

Pieza de Isa Carrillo inspirada en símbolos energéticos. CORTESÍA

Toma nota

Exposiciones en el Museo Cabañas

“Olivia Zúñiga: sonora en el silencio” de Bárbara Lázara

Apertura: Hoy, 13:00 horas.

Clausura: Sábado 12 de agosto de 2023.

Sala 5 del Circuito Sur.

“El Lago, El Trueno, El Viento” de Isa Carrillo

Apertura: Hoy, 13:00 horas.

Clausura: Sábado 26 de agosto de 2023.

Salas 6 y 7 del Circuito Sur.

CT