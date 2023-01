La tapatía Karla de Lara está lista para comenzar su quehacer pictórico este 2023, y para arrancar, la artista tendrá al Instituto Cultural Mexicano de Washington D.C., como sede de inicio para la magna exposición “Dos Centenarios. Dos países: Una Celebración” que conmemora el bicentenario de relación diplomática entre Estados Unidos y México.

“A principios del 2022 el embajador Esteban Moctezuma me invitó para ser la artista del bicentenario, y estuve trabajando todo el año en esta exposición”, indica De Lara en entrevista con EL INFORMADOR, al puntualizar que con esta muestra retrata la dualidad cultural que existe entre ambos países.

“Habla de la relación estrecha que tenemos entre los dos países, de todas las cosas en las que coincidimos. Tiene un lenguaje en el que yo traté de hermanarnos, de buscar todo lo positivo que tenemos. Siento que somos dos naciones que hemos creado una nueva raza en los mexicoamericanos, porque ya son una raza que no son gringos, pero tampoco son 100 por ciento mexicanos, ya son una mezcla de las dos culturas”, refiere De Lara al resaltar, por ejemplo, cómo la cultura mexicana y sus tradiciones ha impactado a Estados Unidos y cómo el arte ha sido un vínculo inamovible en este proceso.

“Es hacer consciente a los norteamericanos y todas las otras nacionalidades de quiénes somos como país, de la importancia que tenemos como vecino, de que sigamos apoyándonos, porque uno no subsiste sin el otro en todas las áreas, para ir creciendo en el respeto, de mutua ayuda y apoyo de un país con el otro, es la temática que trabajé en esta exposición”.

Será hoy 18 de enero cuando Karla de Lara esté presente en la inauguración de esta muestra que, durante dos meses y medio, estará albergada en el Instituto Cultural Mexicano de Washington D.C., en donde compartirá dos exposiciones.

Por un lado, seis obras que fueron creadas especialmente para la celebración del bicentenario diplomático, en donde con piezas pares o “gemelas” reluce, por ejemplo, su ingenio rindiendo homenaje a espacios emblemáticos como la Oficina Oval de Estados Unidos o la Oficina Presidencial de México, y personajes icónicos como los ex presidentes Benito Juárez o Abraham Lincoln, quienes en uno de los cuadros lucen charlando en medio de detalles meticulosos que Karla añadió para resaltar valores como la familia y el respeto.

Por otro lado, también compartirá en el mismo recinto la colección “Inefable” de 25 piezas, que en el marco de los festejos ofrece no solo un recorrido visual retomando a personajes históricos, paisajes, recintos e historias que dan no solo identidad a México y Estados Unidos, sino también cómo estos referentes culturales y sociales transitan hermanándose entre sí y crean una memoria colectiva entre ambas naciones y sus habitantes.

Llegará a la Casa Blanca

Karla de Lara comparte que después del Instituto Cultural Mexicano de Washington, la muestra migrará a la Casa Blanca, en donde también alista una inauguración para seguir con los festejos diplomáticos entre ambas naciones.

La tapatía revela que entre los planes futuros también hay una petición por parte Ken Salazar —embajador de Estados Unidos en México—, quien ante la nueva sede que tendrá la Embajada estadounidense en la Ciudad de México, solicitó a De Lara ir trabajando en un mural representativo del Bicentenario diplomático que arrope al nuevo recinto, proyecto que aún tomará un par de años más en concretarse.

“Oficina oval”, Lara plasmó un encuentro entre Benito Juárez y Abraham Lincoln en esta pieza. CORTESÍA

Tiene una agenda repleta por distintos países

Tras su paso por Estados Unidos, Karla de Lara se enfocará en poner en marcha exposiciones que meses antes comenzaron su gestión. Para el mes de marzo, la tapatía ofrecerá su primera clase magistral-taller de pintura, en San Miguel de Allende, para compartir sus conocimientos artísticos y de técnica a un grupo selecto.

El taller titulado “Ritual” se realizará del 8 al 11 de marzo en “Casa de Sierra Nevada”, de Belmond Hotel, considerado como uno de los mejores hoteles de México del 2022.

Posteriormente, la tapatía alistará los detalles finales para comenzar un peculiar recorrido por los Emiratos Árabes Unidos para presentar, a mediados de año, en la Universidad de Canadá, en Dubái, una obra referente a su colección “Ciudades” para resaltar a la cultura mexicana y árabe, la cual está en proceso creativo y con la que plantea finalizar su gira en Tokio, aún con fechas por confirmar para el tercer trimestre del año.

“Aliento primogénito”, es una de las obras que conforman la exposición más reciente de la artista. CORTESÍA

Con los cuadros listos

Karla de Lara, considerada la “Madre del Arte Pop Hiperrealista”, quien a lo largo de su trayectoria suma más de 350 exposiciones individuales en 38 países, resalta que traer su arte a su natal México y llevarlo al mundo entero no es una tarea sencilla, pues si bien el talento abre puertas en los recintos más prestigiados, también hay que saber cómo aprovechar cada oportunidad teniendo una organización impecable detrás de cada pieza que va creando aunque no haya un proyecto en puerta.

“Es muy importante tener obra, estar constantemente pintando, pintando y pintando, para que cuando llegue ese momento, tengas con que responder”, recalca y agrega que este método también permite no solo tener una exposición activa, pues al existir obra lista ésta puede diversificarse en diverso recintos o proyectos al mismo tiempo.

“Es importante que los artistas entiendan que tienen que ser responsables, cumplidos, estar en disponibilidad, ir pintando si tienes poco tiempo, no duermo, no salgo los fines de semana, pero acabo porque acabo, y no todo el mundo tiene esa disposición de ponerse las pilas y hacer lo que se tenga que hacer para que las cosas sucedan”.

La tapatía resalta que uno de los principales factores para aprovechar cada proyecto es estar siempre lista, y esto no solo implica tener obra en proceso o terminada para exhibirse, sino tener una cuidada documentación sobre cada una de las piezas que realiza, vende, moviliza y certifica.

“El problema de muchos artistas es que no hacen gestión de proyectos. Si tienes una temática, una exposición que te interesa presentar, entonces te preparas, la pintas, la tienes lista o avanzada, tienes un discurso de lo que quieres presentar, y con eso, con papelito e imágenes en mano, puedes ir a espacios culturales y proponer”.

De Lara resalta que si bien el artista suele enfocarse solamente en la creación de su obra, los tiempos actuales requieren de nuevas pericias administrativas y de documentación para llevar un orden en cada obra o colección, pues esto permitirá gestionar espacios de exposición a corto y largo plazo, por lo que recomienda a los talentos hacerse de un equipo de trabajo que ayude en la organización y administración, o aprender por sí mismo, por ejemplo, hasta cómo tomar fotografías y registro técnico de cada pieza para emprender proyectos o sumarse a otras iniciativas colectivas cuando lleguen ofertas inesperadas.

“La mayoría de artistas no están preparados para la oportunidad. Otra cosa importante, es que idealmente debería haber alguien que maneje a esos artistas, porque un artista no puede hacerlo todo, no puedes pintar, vender, promover, estar en todo, muchos artistas lo tienen que hacer, porque no les queda de otra, pero idealmente habría que buscar gente que pueda gestionarte este tipo de situaciones”.

La disciplina ha sido clave en cada obra de la creativa. CORTESÍA

CT