Por primera vez, el reconocido artista británico Damien Hirst tiene una exposición en un recinto de México. “Vivir para siempre” (por un momento) se presentará entre el 23 de marzo y el 25 de agosto del próximo año en las galerías 1, 2, 3 y Plaza del Museo Jumex como una de las actividades más importantes de la celebración por los 10 años de vida que cumple dicho recinto.

Será una muestra que abarcará el trabajo de Damien Hirst a lo largo de 33 años (1986-2019) y la conformarán alrededor de 60 piezas plásticas, así como diversas instalaciones.

Respecto a esta muestra, el propio Damien Hirst afirma: “Estoy entusiasmado de presentar mi primera exposición en un museo en México, de hecho mi primera exposición en un museo de América Latina, en el Museo Jumex el próximo año. México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura: el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán”.

Hirst es conocido tanto por la voluntad de provocación en su obra como por ciertas declaraciones polémicas. Es miembro del grupo Young British Artists, del que también forma parte Tracey Emin.

En 1991, el británico creó una de sus piezas más conocidas: The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, que consiste en un tiburón tigre de casi metro y medio de largo conservado en formol.

