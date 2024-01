El artista plástico tapatío, Roberto Rébora, quien radica en Francia desde hace tres años, el pasado 26 de enero presentó la exposición “Rondes Paris”, proyecto de 47 obras divididas en tres espacios de exhibición: Agence NéNo, LODO Gallery y Galerie Odile Texier, la cual estará abierta al público hasta el próximo domingo 4 de febrero.

A propósito, el artista dialogó con EL INFORMADOR sobre el trabajo creativo que desarrolló para que este proyecto esté a la vista de los parisinos. “Este es un ejercicio que consiste en tres exposiciones simultáneas, en tres sitios distintos en París. Esta es una selección de tres años de trabajo que he realizado acá en Francia, las técnicas y los materiales son los que yo he utilizado en mi desarrollo (artístico); yo utilizo materiales orgánicos, de uso tradicional de la escuela europea de la pintura que aprendí a mis 25 años”.

Resalta que los temas que aparecen en sus cuadros tienen su origen en la familia, “porque ésta es el núcleo de la sociedad, ahí hay un jefe, o una jefa, un acuerdo, una administración, una justicia o injusticia, pasiones, acuerdos y desacuerdos, es decir, es el núcleo de toda la sociedad que nos conforma y en donde desde luego es la fuente de mi trabajo”.

“Rondes Paris”, recuerda Roberto, es producto de las relaciones que se iniciaron a su llegada a Francia hace tres años, “yo tuve una exposición a los seis meses que generó relaciones de interés para mí”, y transcurrido todo este tiempo donde ha impulsado su creatividad, justo hace siete meses tuvo otra muestra en Tours, ciudad que está a una hora de París, la cual provocó la invitación para exponer en NéNo, una agencia de comunicación que se interesó en su trabajo y que a su vez generó el acuerdo para hacer estas tres exposiciones con las otras dos sedes, LODO Gallery y Galerie Odile Texier. De hecho, el próximo 31 de enero, tendrá un conversatorio con la curadora e historiadora de arte Barbara Lagié, la cual será transmitida a través de la cadena YourArt.

Pieza de la muestra “Rondes Paris”. CORTESÍA

También, acota el artista que otra temática que también aborda en su quehacer artístico es el de la comunicación permanente a través de las redes virtuales: “Hace 10 años estoy desarrollando la línea continua, desde mi pulso, como representación de la energía eléctrica que circula en el viento a través de nosotros. Y esas líneas han transitado de su continuidad binaria a lo largo del espacio, a la fragmentación que estoy haciendo ahorita, en donde la información, desde mi visión, es contradictoria y caótica. Y mis cuadros responden a la velocidad del tiempo del mundo en el que vivimos”.

Sobre cuál es la razón por la que vive en Francia, expresa que fue después de que unos coleccionistas franceses radicados en la Ciudad de México, conocieron su trabajo y lo adquirieron: “Nos conocimos, establecimos relaciones entre nosotros y volvieron a su país de origen, pero el contagio de su entusiasmo por mi trabajo con otros coleccionistas parisinos, generó que me invitaran a pasar tres años aquí a Francia para exponer y difundir mi labor”.

Ahora hay planes a través de otros proyectos para poder continuar la estadía en Francia a lo largo del 2025, pero antes, entre junio y julio de este año, Roberto volverá a México para estar unos meses. Roberto vive en Guadalajara, pero tiene una relación permanente con la Ciudad de México donde también ha vivido durante muchos años de manera alternada.

En cuanto a si hay algún proyecto para la Perla Tapatía, responde: “Los pintores siempre tenemos la ilusión de tener un espacio dónde exhibir, yo espero tener uno en Guadalajara, desde luego estaría encantado de hacerlo, no tengo invitación alguna, pero yo vuelvo a trabajar mis cosas unos meses allá con los proyectos que tengo en París, así que desde luego estoy con el ánimo de seguir con el desarrollo de mi propio trabajo en el lugar en donde me encuentre”.

Incluso, ahora que está en Francia, también es de su interés generar obra a partir de lo que ha vivido y observado en ese país. “Yo siento que he renovado mi trabajo, que lo he multiplicado, que he tenido consideraciones que no hubiera tenido sin esta presente experiencia”.

Por lo pronto, a finales de mayo tendrá una exposición en Tours, la ciudad donde vive, está preparando unos dibujos. Y hacia finales de año, tendrá otra exhibición en Tamaulipas en donde se hará una selección del trabajo que ha desarrollado durante los últimos tres años. Esto sucederá en el Museo de Arte Contemporáneo (MACT).

Cuatro décadas en las artes

Roberto Rébora cuenta con una trayectoria de más de 40 años, su primera exposición fue a los 14 años. “Lo mío ha sido una continuidad completamente dedicada a mi oficio, la cual me ha dado una gran alegría desarrollar”.

CT