La tarde de ayer, en el Palacio Municipal de Zapopan, se inauguró la exposición fotográfica “Esto es Eslovaquia”, muestra que forma parte de los festejos por la inauguración del nuevo Consulado Honorario de Eslovaquia en Guadalajara.

El acto inaugural fue presidido por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie; la embajadora de la República de Eslovaquia en México, Terézia Sajgalíková, y el cónsul honorario de la República Eslovaca en Guadalajara, Ricardo Vázquez Orozco. En este evento se resaltó la importancia de estrechar lazos culturales, económicos y sociales entre las dos naciones, utilizando el arte como vehículo principal.

La exposición fotográfica, que estará abierta al público hasta el 1 de noviembre, ofrece una visión de la belleza natural y la riqueza cultural de Eslovaquia. A través de 16 fotografías distribuidas en ocho mamparas de doble cara, los asistentes podrán disfrutar de imágenes que retratan tanto los paisajes más emblemáticos del país como aspectos fundamentales de su identidad cultural.

El cónsul honorario de la República Eslovaca en Guadalajara, Ricardo Vázquez Orozco, expresó su entusiasmo por el inicio de su mandato, destacando el desafío y la satisfacción personal que implica representar a Eslovaquia en México: “Estoy muy emocionado porque esto representa un gran reto para mí, representa una enorme honra que el pueblo y el gobierno de Eslovaquia me hayan elegido para representar sus intereses, para representar a su gente”, declaró.

El nuevo cónsul subrayó la importancia de fomentar proyectos de comunidad, económicos y turísticos entre ambos países. “Se trata de una sociedad y una cultura muy pujante que está buscando, como nosotros los mexicanos, salir adelante y buscar oportunidades”, agregó. Asimismo, destacó su compromiso con la búsqueda de alianzas y proyectos conjuntos, no sólo en Jalisco, sino en todos los Estados del occidente de México, donde ejercerá su representación.

La embajadora de la República de Eslovaquia en México, Terézia Sajgalíková, también tuvo palabras de orgullo y celebración. En su discurso, subrayó cómo esta exposición ofrece una ventana única a su país: “Esta exposición presenta a Eslovaquia como un país verde, moderno y europeo, desde sus tesoros naturales y monumentos históricos hasta su rica cultura popular y el bullicioso entretenimiento en las calles de sus ciudades”.

Las imágenes de gran formato que componen la muestra permiten a los visitantes explorar visualmente la diversidad de Eslovaquia, desde sus espléndidos paisajes naturales hasta su historia y tradiciones culturales. Además, Terézia Sajgalíková destacó el enfoque en los logros tecnológicos actuales de su país, lo que añade una dimensión contemporánea a la exposición.

La embajadora también recordó la relevancia histórica del año pasado, cuando Eslovaquia celebró su trigésimo aniversario como nación independiente, así como el aniversario de las relaciones bilaterales entre Eslovaquia y México: “Estoy muy orgullosa y me da mucho honor poder celebrar la apertura de nuestro Consulado Honorario en Guadalajara”, comentó con entusiasmo.

A partir de este momento, Ricardo Vázquez Orozco asumirá el papel de cónsul honorario de Eslovaquia con sede en Guadalajara, abarcando los Estados de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por su parte, el alcalde de Zapopan Juan José Frangie, le enfatizó a la embajadora que Zapopan es su casa: “Es bonito que se unan dos lugares y la mejor forma es la cultura. Esto es el principio de muchas cosas no tengo la menor duda. Hoy en Zapopan le estamos apostando a la cultura, Zapopan ya no es la villa maicera, antes se le decía así cuando tenía 200 mil habitantes, hoy somos el municipio que más habitantes tiene del Estado de Jalisco y no sólo eso, sino que en extensión, somos el municipio número uno del Estado de Jalisco”.

