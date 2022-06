Exhibirá el Museo Cabañas su colección completa de bocetos de Orozco

Para celebrar el Centenario del Muralismo Mexicano, el Museo Cabañas prepara entre sus actividades una magna exposición —bajo la curaduría de Víctor Palacios— de los bocetos de José Clemente Orozco que forman parte del acervo del recinto y que, por si fuera poco, podrán ser apreciados en conjunto y en su totalidad, por primera vez desde hace 40 años; así, la muestra “Apoderarse de todos los muros: anteproyectos de José Clemente Orozco” abrirá sus puertas este sábado 2 de julio a las 13:00 horas.

Esta muestra es “una revisión a partir de la colección permanente del Museo Cabañas”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR el curador, “que resguarda 340 piezas de Orozco, de las cuales, 221 obras son bocetos de murales. En lugar de hacer una selección curatorial, la idea es mostrarlos todos para dar protagonismo a la colección pues hace 40 años que no se exhiben de manera conjunta”.

De igual modo, otro objetivo es “resaltar cualidades de la colección”, indica Palacios, “como el hecho de abarcar casi toda la producción muralística de Orozco, así como enfatizar la diversidad de técnicas en este acervo, pues fueron muy diversas para la realización de sus bocetos: hay más de 40 temples (pinturas sobre papel), muy ricas a nivel pictórico y cromático; hay carboncillos, dibujos a lápiz de color, gouaches, tintas y dibujos a lápiz sobre papel, un mosaico técnico, visual y estético muy amplio”.

Despliegue cronológico

Se destaca el contexto y las épocas en que se realizaron los bocetos, “por eso hicimos un despliegue cronológico”, destaca el curador, “en el que se aborda mural por mural; en cada capítulo o módulo se enfoca en el mural correspondiente y tiene un texto que analiza la situación histórica y del movimiento cuando se produjo la obra, así como detalles de la vida del artista. Así, la muestra tiene carácter didáctico e informativo; porque si hay un movimiento que responda a las características históricas de su momento es precisamente el muralismo”.

Palacios no se explica por qué no se habían exhibido en tanto tiempo, “sobre todo porque una de las funciones de un museo es fomentar la visualización y difusión de sus colecciones; y esta colección en lo particular se tiene en comodato porque las piezas pertenecen al INBAL, y es la más importante a nivel estético. Es inexplicable que haya permanecido sin exhibirse tanto tiempo; lo que ahora queremos es que no sea una excepción”.

Ese detalle, continúa el curador, se agrega al hecho de que el museo posee uno de los complejos muralísticos de mayor relevancia de Orozco y del movimiento, “lo que dota de relevancia a la exposición y, en el futuro, se busca llevar a cabo proyectos de muestras que revisen este acervo tan importante; al menos una vez cada dos años”.

Todas las etapas creativas

Los bocetos abarcan un lapso de 1922 a 1947, periodo que integra obras desde sus primeros murales hasta su última etapa creativa; parten de cuando inició con los murales del Colegio de San Ildefonso, pasando por su estancia en Estados Unidos, Guadalajara y culminando en 1948, con los murales de la Escuela Nacional de Maestros.

Como parte de este proyecto, otras dos exposiciones individuales se presentan vinculadas con la exploración del lenguaje plástico de Orozco y de sus bocetos: una de Florencia Guillén y otra de Elsa-Louise Manceaux. Además, se organizó un Programa Académico que profundiza en el trabajo de Orozco, y actividades de mediación para los meses que permanezca la exposición.

Sobre la exposición

Curador : Víctor Palacios

: Víctor Palacios Sede : Salas 1 a la 5 del Circuito Sur/ Museo Cabañas

: Salas 1 a la 5 del Circuito Sur/ Museo Cabañas Inauguración : sábado 2 de julio/ 13:00 horas

: sábado 2 de julio/ 13:00 horas Clausura: 5 de febrero de 2023

Las actividades

Conferencia de apertura: “José Clemente Orozco: nuevas interpretaciones”. Impartida por la doctora Sofía Anaya Wittman (Universidad de Guadalajara) en el Bautisterio Sur del Museo Cabañas. Sábado 2 de julio a las 12:00 horas.

Programa académico

De julio a noviembre de 2022

—Conversatorio: “Orozco, Guadalajara y Jiquilpan. Un enfoque crítico”. Participan: Dra. Dafne Cruz Porchini y Dra. Claudia Garay Molina.

Fecha: jueves 22 de septiembre

—Conversatorio: “Análisis sobre la materialidad en la obra de José Clemente Orozco”. Con: Dra. Sandra Zetina Ocaña y Restauradores de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO).

Fecha: jueves 13 de octubre

—Conversatorio: “El expresionismo y miradas contemporáneas a la obra de José Clemente Orozco”. Participan: Dr. Daniel Garza Usabiaga y el Mtro. Carlos Palacios. Fecha: jueves 27 de octubre.

—Conferencia de cierre: “José Clemente Orozco y la pintura de historia”. Participa: Dr. Renato González Mello. Fecha: sábado 12 de noviembre.

Víctor Palacios. Curador en Jefe del Museo Cabañas y de la muestra “Apoderarse de todos los muros: anteproyectos de José Clemente Orozco”. CORTESÍA

Lo básico

Visita y descubre

Museo Cabañas (Calle Cabañas 8, Colonia Las Fresas, Plaza Tapatía, Guadalajara). Horario: Martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas. En la web: museocabanas.jalisco.gob.mx

Lo imperdible

Actividades paralelas de mediación

Primer encuentro (presencial) : Imparte Dra. Natalia de la Rosa:

—15 de julio: Conferencia “Pigmentocracia en el arte muralista”.

—16 de julio: Seminario “La reescritura de los muralismos (apropiación, reapropiación y desapropiación): Revisión crítica para un centenario vanguardista (1922-2022)”.

Segundo encuentro: (presencial) : Imparten Dr. Jorge Hernández y el Dr. Jarret Woods:

—20 y 27 de agosto: Seminario “Análisis iconográfico y semiótico de la obra de arte. El muralismo mexicano como caso de estudio”.