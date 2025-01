Evangelio de hoy: “Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura”

LA PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Nehemías: 8, 2-4. 5-6. 8-10.

«En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón.

Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del Agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: “¡Amén!”, e inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: “Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren (porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley). Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza».

SEGUNDA LECTURA

Corintios: 12, 12-30.

«Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu.

El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: “No soy mano, entonces no formo parte del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: “Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?

Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano: “No te necesito”; ni la cabeza, a los pies: “Ustedes no me hacen falta”. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los profetas; en tercer lugar, a los maestros; luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan?»

EVANGELIO

Lucas: 1, 1-4; 4, 14-21.

«Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las trasmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. (Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto), impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas; todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó.

Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”».

Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura

El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Jesús, la palabra de Dios hecha carne, se reúne con el pueblo para la lectura de la Escritura. Todos están atentos a las palabras de Jesús, quien anuncia: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura.

Este domingo nos encontramos también con el Sacerdote Esdras, que da lectura del libro de la ley. El pueblo que lo escuchaba, lo entendía como un llamado para no estar tristes, pues celebrar al Señor es su fortaleza. Así también nosotros en la Eucaristía nos reunimos en torno a la escucha de la Palabra y a la fracción del pan, celebrando con júbilo que Cristo venció la muerte y nos ha dado la salvación.

San Pablo nos hace una invitación al servicio dentro de la Iglesia pues, todos somos parte del cuerpo místico de Cristo, y cada uno tiene un lugar importante y necesario. Cada uno sirve a la iglesia con diversos carismas, esto quiere decir que desde donde te encuentres puedes demostrar que eres parte de la iglesia.

Un cristiano no vive esperando a Dios pasivamente, sino que se conmueve ante las necesidades de los demás. Es movido a actuar por el impulso del Espíritu Santo, para reflejar a Cristo con su testimonio de vida. Por ejemplo: si eres casado, da testimonio cristiano desde tu matrimonio; si eres estudiante, da testimonio cristiano siendo un buen estudiante; en tu trabajo, se responsable con tus responsabilidades, etc.

Cada uno desde su estilo de vida está llamado a reflejar a Dios, pues, aunque cada uno tenga un estilo de vida diferente, reflejamos la misma luz, a Cristo.

Hoy te invito a que dejes que el Espíritu Santo mueva tus acciones, que reflejes que eres cristiano, pues no todos somos buenos en liturgia, ni tampoco somos los mejores cantantes, pero nuestra misión dentro de la iglesia va más allá de talentos o conocimientos. Acércate a tu parroquia, busca participar en los grupos de pastoral, que te ayuden a vivir como auténtico cristiano, que nutra tu estilo de vida, para vivir en medio de las ocupaciones del mundo sin olvidarnos del cielo.

Seamos luz para la humanidad a ejemplo de María, quien fue dócil al Espíritu Santo y aunque, es poco lo que se nos habla de ella en el evangelio, su amor y testimonio sigue resonando hasta nuestros días.