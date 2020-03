Estudios y propuestas de la historia

La historia es una disciplina que sirve para conocernos en múltiples sentidos: por un lado con ella sabemos sobre los acontecimientos ocurridos y por el otro podemos comprender por qué ocurren. Will Fowler publicó “La Guerra de Tres Años” (ed. Crítica), una investigación sobre el conflicto bélico ocurrido en el México del siglo XIX, a finales de los años cincuenta.

Su investigación, publicada con un perfil de divulgación, generó también otro libro que aún escribe, más académico, en el que trabaja una teoría de la historia, particularmente de las guerras civiles, como el caso mexicano: “Creo que hay una concatenación de varios elementos simultáneos, problemas estructurales, de inestabilidad, de militares politizados, crisis de legitimidad, una serie de rivalidades (sea de clase social, raciales, étnicas); pero todo eso debe combinarse con un contexto internacional que favorece que haya un conflicto. Y por otro lado debe haber lo que llamo un periodo de activación: cuando se crea un contexto de represalias, donde las situaciones se vuelven más violentas, donde incluso la cultura se vuelve violenta: hay una aceptación de la violencia como una posible solución, el idioma se vuelve violento, se habla fácilmente de matar a la gente. Y dentro de ese periodo de activación debe haber algo traumático que provoque una reacción: una masacre, unas elecciones fraudulentas obvias, un asesinato en particular. O, como en el caso de la guerra de los tres años en México: que el gobierno decida cerrar el congreso y anular la constitución. Es una serie de factores, si no hay esa combinación difícilmente puede haber una guerra civil. Lo que es fundamental es que tiene que haber fuerzas militares dispuestas a luchar. Si solo el gobierno tiene los ejércitos a su favor puede haber una masacre, un genocidio, pero no una guerra civil”.

En su gira de presentación del libro, Will pasó por la Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato, donde habló sobre diferentes aristas de la historia y dictó cursos sobre cómo escribir una biografía. En la Universidad Iberoamericana su tema fue Félix Zuloaga: “Porque allí está su archivo. Me sentí en la necesidad de dar una conferencia sobre él. Es increíble que igual como no había un libro sobre la guerra de los tres años, todavía nos falta una biografía de Zuloaga. Fue un poco también el anuncio publicitario para que alguien la haga. De la misma manera nos hacen falta biografías de casi todos los políticos y militares de la guerra. Hablé también sobre la gramática de la guerra civil, la teoría que estoy desarrollando. He hablado también de Santa Anna, aunque el libro salió en 2018, la gente me sigue preguntando. En el Palacio de Bellas Artes hay una exposición magnífica del gran teatro de Santa Anna, dentro del marco de esa exposición di una conferencia sobre sus proyectos culturales”.

Presentar el libro en Guadalajara fue simbólico, pues aquí sucedió parte de su investigación: “Estuve trabajando en el Archivo del Estado de Jalisco y en el Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara. Son archivos absolutamente fenomenales: mucho del material del libro viene de esos archivos. Para los jóvenes historiadores y estudiantes de Jalisco que piensan sobre qué hacer tesis de licenciatura, maestría o doctorado, les propongo: pueden trabajar en un aspecto de la guerra de los tres años. Tienen aquí los archivos”.

La biografía es clave

El género de las biografías no ha florecido tanto en español como sí lo ha hecho en otras latitudes: “Es una gran tragedia: tengo una artículo que publiqué en la Revista Secuencia (núm. 100): ‘En defensa de la biografía. Hacia una historia total’. Aunque soy británico, nací en Barcelona, me formé en Barcelona y soy un fan del Barça. El Barça tuvo un gran jugador, también entrenador: Johan Cruyff, quien inventó la idea del ‘futbol total’. La idea de que un buen jugador puede jugar en diferentes posiciones. La biografía es la historia total: nos ofrece la oportunidad de desarrollar la historia. Se trata lo público y lo privado. Si es un escritor se habla de la historia de la literatura, crítica literaria y cultura, también sociedad, historia cotidiana, historia de género. Si fue un político se trata lo personal y la historia de las ideas. Lo que descubrí con la biografía es que abre ventanas que ningún otro género histórico te permite. Al entender por qué un individuo toma ciertas decisiones: si es representativo de un grupo permite entender por qué se toman esas decisiones. Aunque hay biografías de los famosos, sensacionalistas, que le dan mala fama al género”.

Más sobre el autor

Doctorado por la Universidad de Bristol y profesor-investigador en la Universidad de St Andrews (Reino Unido), es autor de varios libros sobre la historia de México y América Latina, entre los que destacan “Mexico in the Age of Proposals, 1821-1853”; “Tornel and Santa Anna”; “The Writer and the Caudillo”; “Latin America since 1780”; “Independent Mexico. The Pronunciamiento in the Age of Santa Anna, 1821-1858”, así como “Santa Anna. ¿Héroe o villano?” y “La biografía que rompe el mito”, este último publicado en Crítica.