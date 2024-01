Esta es la razón por la que miércoles se representa con la letra X

A simple vista es fácil deducir que la representación del miércoles con una X en muchos calendarios se debe a la confusión que provocaría repetir la M, letra inicial que comparte con el martes, pero el origen de la costumbre podría no ser tan obvio e incluso tener una larga historia.

La elección de la X —y no de otra letra— como mera evitación de una segunda M podría estar influenciada por su uso matemático para indicar un valor desconocido que debe ser encontrado mediante una serie de operaciones, a la manera de 7+9=X. Sin embargo, la X como representación de una incógnita comenzó en el siglo XVII, cuando René Descartes usó letras como símbolos de cantidades en su libro "La Géométrie": "a", "b" y "c" para cantidades conocidas, y "x", "y" y "z" para desconocidas o variables, y no se volvió canon de inmediato. Por lo que hubiera requerido mucho tiempo para ser tan común que se hiciera popular incluso más allá del ámbito científico.

Para empezar a dudar bastaría preguntarse por qué elegir una X, letra que ni siquiera está en la palabra "miércoles", en lugar de una I, la segunda letra de la palabra, o una R, su segunda consonante.

Una teoría apunta al origen latino del vocablo, pues si bien la palabra latina para el día, mercurii, tampoco lleva X, rinde homenaje a Mercurio, mensajero de los dioses y, por derivación patrono de los viajeros y los comerciantes, que llevaban las mercancías de un lado a otro; y es precisamente de merx (mercancía), la palabra de la que deriva "Mercurius", de donde habría salido la X que lo distingue del martis (martes), dedicado a Marte, dios de la guerra.

Otra teoría apunta a la señalización del miércoles de ceniza con las letras Xpi, abreviatura latina de Χριστός (Cristo) en griego. Esta marca habría sido tan discrepante en el calendario que la hacía imposible confundir con el miércoles y adecuada para utilizarla en todos los miércoles del año.

Incluso se habla de la influencia de Alfonso X, llamado "El Sabio", rey de Castilla entre 1252 y 1284, y que se distinguió por su afán en normar la lengua. Así, como un reconocimiento a él y a su intención de evitar confusiones, se habría institucionalizado usar la X en lugar de otra M.

Hay otra explicación más sencilla y orgánica que señala que en los tiempos de la escritura a mano los copistas debían recurrir a simplificaciones, ya fuera hacer el trabajo más simple y con mayor rapidez o para ahorrar tinta, y eso provocó que la M tomara la apariencia de una X, lo que al final vino bien para distinguir al martes del miércoles.