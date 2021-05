España despide a Cristóbal Halffter

Con 91 años de edad falleció el músico español Cristóbal Halffter. Compositor y director de orquesta, Halffter se desempeñó en el ámbito de la música clásica, miembro de la Generación del '51. Su educación sucedió entre su natal España y Alemania, país donde se refugió su familia durante la guerra civil.

En Alemania abrevó de la cultura musical germana, aunque sus raíces musicales estaban desde la familia (sus tíos Rodolfo y Ernesto fueron renombrados compositores de la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX). De allí que llegara a declarar: “Mi música española, no puede haberla hecho nadie más que un español. Pero no sé en qué consiste, porque no me lo propongo: sale así”.

Su ánimo antibélico lo llevó a colaborar con las Naciones Unidas para la composición de la cantata Yes, speak out (con guion de Norman Corwin). La obra conmemoró el vigésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A propósito de su colaboración con las Naciones Unidas el compositor continuó con otras obras como las Elegías a la muerte de tres poetas españoles y Gaudium et Spes-Beunza, entre otras, de las cuales comentó en un breve documental sobre su vida y obra: “Están dentro de esa idea, de una obra estética profundamente musical, que no es que un sonido represente esto u esto otro, absolutamente abstracta, pero que por el título genera pensar que hay que hacer algo. No podemos seguir con la falta de derechos humanos como estábamos en España, o con la violencia, que no debe existir porque no es consubstancial con el hombre”.

Entre los reconocimientos que recibió estuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, Culture and Science Award (de la ciudad de Kiel) y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Cristóbal fue autor de varias óperas, con temáticas conocidas como las de Lázaro y Don Quijote. Motetes, piezas para orquesta de cuerdas, un concierto de piano, varias cantatas, una sinfonía, un réquiem y una sonata para violín son parte de su repertorio. Como compositor trabajó también para el cine, con cuatro películas en las que escribió la música original (otras tantas echan mano de sus composiciones ya hechas).

LS