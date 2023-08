Por su amplia trayectoria y sus aportaciones a las letras en lengua española, a través del periodismo, la crónica, la entrevista y la novela, la escritora Elena Poniatowska ganó el pasado lunes el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023.

“Es un premio que yo siento también que tiene que ver mucho con el periodismo (...) es un premio que comparto con todos los periodistas”, dijo Poniatowska, de 91 años, ayer en una rueda de prensa.

Señaló además que el galardón es como “el cierre de un collar o el cierre de una vida fructífera, muy feliz”. Con esta distinción, la autora de origen polaco, nacida en París y que llegó a México en 1942, se hizo acreedora a un diploma, una obra escultórica diseñada por el artista visual Vicente Rojo, así como 125 mil dólares.

Pide que no haya “dedazo”

Durante el encuentro con los medios, la escritora expresó su deseo de que en 2024 en México haya una “transformación abierta” con las elecciones presidenciales y que no haya “dedazo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador para imponer al candidato rumbo al proceso electoral.

“Espero que haya una transformación más abierta, que no haya ‘dedazo’, que no sea el Presidente anterior el que escoja al Presidente, por venir como ha venido sucediendo”, señaló la también periodista.

Agregó que también desea que en el próximo proceso electoral abran las oportunidades para las mujeres.

“Espero que se les den más oportunidades a las mujeres que aspiran al poder y que lo harían, yo creo, espléndidamente bien”, enfatizó.

Poniatowska, quien ha apoyado a López Obrador, no ocultó su simpatía por el ex canciller Marcelo Ebrard, ante la relación que tiene con su familia.

“Eso no quiere decir que quiero que mi cuate (amigo) o mi cuata sea Presidente”, matizó. Asimismo, dijo confiar en el “buen criterio” de México pues “es un país feliz, dentro de lo que cabe, es un país rico, inteligente”.

“Yo creo que México tiene el criterio para escoger al que según nuestras circunstancias actuales y nuestra forma de vida actual responda mejor a las necesidades del país y sobre todo a las necesidades de los que nunca tienen acceso”, apuntó.

Una trayectoria entre las letras

La periodista y escritora ha tocado casi todos los géneros literarios y también ha escrito cuentos para niños y adaptaciones teatrales.

Entre sus trabajos periodísticos destacan las crónicas del movimiento estudiantil de 1968, el terremoto de 1985 en Ciudad de México, o el conflicto de Chiapas en 1994.

La autora de “Hasta no verte Jesús mío” se convirtió en la cuarta mujer en obtener este galardón en su historia, tras la escritora mexicana Margo Glantz, en 2022; la autora chilena Diamela Eltit, en 2020, y la argentina Luisa Valenzuela, en 2019. Los otros ganadores de este reconocimiento han sido Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016) y Luis Goytisolo (2018).

Cabe señalar que el Senado mexicano le entregó en abril pasado la Medalla Belisario Domínguez, uno de los máximos reconocimientos para un ciudadano mexicano.

Perfil

La vida de Elena

Elena Poniatowska nació en París el 19 de mayo de 1932, hija de Jean E. Poniatowski y María de los Dolores Amor Escandón (conocida como Paula Amor), siendo su madre descendiente de una familia mexicana exiliada.

Su familia emigró de vuelta a México durante la Segunda Guerra Mundial y Poniatowska se naturalizó mexicana en 1969 al casarse con el astrónomo mexicano Guillermo Haro.

En 1955 publicó su primera novela, “Lilus Kikus” y en 1971 obtuvo el premio “Xavier Villaurrutia” por “La noche de Tlatelolco”, aunque lo rechazó. En 1964 escribió “Hasta no verte Jesús mío” y, a partir de allí, ha publicado una serie de novelas entre las que destacan “Querido Diego, te abraza Quiela”, “Tinísima”, “La piel del cielo” y recientemente “El amante polaco”, en dos tomos.

El premio, una cuestión de amistad

A más de una década del fallecimiento de Carlos Fuentes, la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska fue anunciada como la más reciente ganadora del premio internacional de literatura creado en honor a su amigo. Ayer, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, un día después de ser anunciado el galardón, Poniatowska recordó los primeros años cuando se forjó su amistad.

“Yo conocí a Carlos, que ni era escritor, era hijo de embajadores”, dijo. “Cuando no estaban sus papás, él daba grandes fiestas, no daba mucha bebida porque no había mucho dinero, pero sí había mucho baile, él bailaba, le gustaba muchísimo; al principio no bailaba bien, daba bastantes pisotones, pero después aprendió”. Poniatowska también recordó a Fuentes como un hombre “que todo lo quería saber”.

“Se subía a un taxi y se volvía el mejor amigo de los taxistas, iba al Sanborns, y todas las meseras le contaban de su vida”, dijo.

“Se hizo amigo de toda la gente... Y así logró una novela realmente importante”, agregó sobre “La región más transparente”.

La autora destacó la cercanía de Fuentes con Alfonso Reyes y Octavio Paz: “Carlos hizo una carrera meteórica, deslumbrante, con una repercusión enorme entre los jóvenes”, apuntó. “Escribía (a máquina) con un sólo dedo, que se le deformó... Ya lo tenía completamente chueco, pero la pasión que puso fue enorme”. “Me llamaba Poni, por chaparrita, tamaño de un poni”, agregó más tarde.

La entrega del premio

El Premio Internacional Carlos Fuentes es otorgado a escritores que, por el conjunto de su obra, enriquezcan el patrimonio literario de la humanidad. La ceremonia de premiación de Elena Poniatowska será realizada en noviembre.

