Es "Tiempo de ser tú"

Paola Kuri publicó este 2020 el libro “Tiempo de ser tú”, en el sello editorial Aguilar. En el texto relata historias de éxito para tomar consciencia de quiénes somos, buscar nuestros sueños y cumplir las metas: “Es un poco pasar por todo lo que vivimos en temas de condición humana: de miedos, de fracasos y en esos momentos que acompañan los éxitos. Es hacerle saber a la gente que no están solos. El libro trae muchas anécdotas y experiencias en torno al futbol, pero también a cómo emprender, cómo afrontar los miedos, cómo atrevernos a soñar, que a veces se nos olvida”, comenta en entrevista telefónica “La Wera” Kuri.

Para la autora, “el libro ha sido una experiencia increíble. Estaba planeado para salir en abril, pero por el tema de la cuarentena no fue posible”. En estas circunstancias el texto cobra un nuevo sentido: “Con la editorial creemos que es una de las cosas que al fomentarlas podemos fortalecer a las personas que leen el libro, puede ser una gran guía para las personas en este momento difícil. Ahora todo se siente muy endeble, puede ser un mensaje de fortaleza para el regreso a la nueva normalidad”.

Kuri ha sido impulsora de la liga femenil de futbol mexicano, “una de las historias que viene dentro del libro, contada como nunca antes la había contado. Nunca he sido de mostrar la mala manera de las cosas con las que me enfrenté, como cuando tuve los problemas con la Federación Mexicana de Futbol. No estaban contentos con que hubiera alguien persiguiendo que existiera el futbol femenil en México. Me había guardado las historias, no quería generar amarillismo: más bien concentrarme en el objetivo de crear la liga”.

En el tema de la liga femenil, Paola comentó algunos pendientes: “El tema de la inequidad salarial ha sido uno de los temas principales que no se ha podido manejar. También está un pendiente: ganaron las Rayadas el último torneo de liga, y el premio que les dieron fue una tablet. Cuando les habían prometido un bono. Tengo un año trabajando con Corona (fui la imagen de la marca en 2019), hablé con ellos y más allá de las campañas este es el momento que estamos esperando para poder accionar y responder. Contestamos a eso diciendo que la marca les daría una paga a las chicas para reconocerlas. Se armó un rollo por atrevernos a publicar con eso sin consultar si podíamos afectar a las instituciones involucradas. Recibimos amenazas, todo por querer hacer las cosas bien”.

Sueños sin género

Recién publicado, Paola ya ha recibido retroalimentación de su lectura: “Me llegó una historia superbonita por Instagram, de una chaparrita de 8 años. Me contaba que quería jugar un partido de futbol, llegó y le dijeron que si quería jugar lo que podía hacer era porrista, no jugadora. En la historia de IG me lo platicaba y traía el libro en la mano, su mamá se lo compró para que supiera que sí puede cumplir sus sueños”.

A propósito del título del libro, “Tiempo de ser tú”, Paola Kuri recordó el momento en que fue tiempo de ser ella misma: “Desde chiquita estuve, sin saberlo, peleando en contra del sistema y de lo que se me quería imponer. No a la mala manera, simplemente por tener gustos, como que me gustaba el futbol y no las barbies, o si quería jugar con espadas porque me parecía divertido luchar con una espada en lugar de hacer ballet. Era muy fuerte que lo que disfrutaba no iba con lo que la sociedad me quería imponer. Sin que supiera, al defenderlo me preparó en mi carácter, a formarme, para que cuando llegara esta gran lucha para crear la liga estuviera bien preparada para no dudar quién era y estar convencida. En otro momento sin esa preparación (que me la puso la vida) hubiera podido no ser tan valiente o dejarlo en el camino. El punto de inflexión fue que desde chiquita entendí que lo más importante era luchar por lo que yo quería”, reflexiona.

Sinopsis

“La Wera” Kuri comparte su experiencia para lograr ser uno mismo, atreverte a perseguir tus sueños y alcanzar tus metas, sentir confianza en ti y dejar de creer que las cosas son imposibles e inalcanzables: desde crear la primer liga femenil o la feria más grande de arte, o cambiar a tu país.

Desde chica le trataron de imponer gustos y pasiones que no eran congruentes con su personalidad.

En “Tiempo de ser tú”, “La Wera” narra a través de anécdotas y lecciones personales cómo sólo siendo uno mismo podemos acceder a nuestra verdadera misión de vida y plenitud. Su historia comienza con rogar secretamente a los ocho años que debajo del árbol navideño aparezcan unos tacos, unos guantes y un balón en lugar de un tutú, hasta la creación de la campaña “Fut sin género”, la cual dio lugar a la liga femenil de futbol en México. Kuri recorre su camino para hablar de temas vigentes como adueñarse de la historia propia y vivir con voluntad, disciplina, valentía y creatividad.

Con su voz, acerca a sus historias y hace un llamado a mujeres y hombres para buscar el elemento diferenciador que les dé una ventaja, para que acepten y abracen quiénes son, para trabajar por sus ideales, para hablar por los demás y para cuestionar el statu quo.

JL