Entre letras y felinos

Este viernes se presenta la antología “Gato Rex” (ed. Paraíso Perdido), con textos e ilustraciones alrededor de los felinos. El proyecto fue coordinado por Abril Posas, quien habló del inicio de este proyecto: “La idea de hacer un anuario es de Antonio Marts (editor de Paraíso Perdido). Quiso hacerlo en formato de revista, incluyendo textos de diferentes autores y no suscritos a un formato particular, pero que sí hablaran del mismo tema”. El tema elegido para comenzar el proyecto fue el de los gatos. Posteriormente, Posas convocó a diversos autores e ilustradores: “Son muy distintos, son escritores con diferentes trayectorias. La idea es también que se conozcan nuevos autores, que no sean solo reconocidos”.

En la presentación estarán varios de los colaboradores: Berenice Castillo, Sergio Blanco, Mariana Motoko (ilustradora de la portada) y Antonio Marts (como autor). Eduardo Huchín Sosa, Atenea Cruz, Alejandro García, Josué Sánchez, Arely Valdés, Alejandro Badillo, Monserrat Acuña, Ira Franco, Édgar Adrián Mora, Mariana Orantes, Luis Téllez-Tejeda, Iván Soto Cambia y Gabriela Damián Miravete son el resto de los escritores. Los géneros son ensayo, autoficción, ficción y poesía.

Cuatro ilustradores

En total son cuatro ilustradores. De la autora de la portada Abril platicó: “Siempre quise trabajar con Mariana Motoko, la sigo mucho en redes sociales. Ha tenido una explosión de trabajo últimamente”. Sobre los otros ilustradores, la coordinadora de “Gato Rex” agregó: “María Magaña tiene formato de web cómic, tiene una idea de la abstracción de las historias. A Abril Castillo la había visto en presentaciones en la FIL, tiene un talento muy bonito para la ilustración. De Changos Perros me gusta muchísimo lo que hace. Lo conocí a través de su página de internet, me hice fan de lo que hace: historietas muy cortas, hay unas demasiado absurdas pero chistosas, otras muy conmovedoras”.

La diversidad de voces

La publicación está pensada para el público en general, independientemente de su gusto o no por los gatos: “Para quienes quieran verlos desde un punto de vista distinto. Cómo estos autores abordaron el tema de los felinos sin decir que son lo más chido del mundo, sino cómo se convierten en representación de sus propias luchas internas, de lo que sucede social o emocionalmente con sus relaciones con otra gente”.

El tema de los felinos, al igual que el de los canes, está presente en la literatura con frecuencia. “No es un tema ajeno. El gato es una figura que está en la literatura de una manera muy fuerte. Desde las fotos de los autores, la típica foto del escritor con el gato en la contraportada, o como tema de conversación en sus historias”.

El perfil lúdico y la diversidad de voces presentes en “Gato Rex” lo hacen interesante para los lectores: “Pienso en esta publicación como una revista de colección. Como es un proyecto que se quiere repetir a final de cada año, con compilador y tema distintos, me gustaría que se viera como una especie de divertimento, que se volviera un objeto coleccionable. Como diseño editorial es bonito”. El diseño estuvo a cargo de Antonio Marts.

Más actividades y proyectos

Las tres primeras personas que lleguen a la presentación y presenten un texto de cien palabras máximo sobre cómo definirían qué es un gato recibirán un ejemplar gratuito de “Gato Rex”.

El proyecto de Paraíso Perdido continuará con Édgar Adrián Mora como el siguiente coordinador, con la temática de comida y recetas. La idea es que se publique previo a la FIL de este año.

Además, la escritora Abril Posas este año publicará su primera novela, “Esto no es una canción de amor”, dentro de la misma editorial, Paraíso Perdido: “Es la historia de una vocalista de una banda de covers”, comentó.

¡ASISTE!

Presentación de “Gato Rex” en Impronta Casa Editora (Penitenciaría 414, col. Americana), hoy viernes 31 de enero, 20:00 horas. Entrada libre.

JL