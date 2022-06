Enrique Bagaría y su piano estarán en el escenario de PALCCO

El pianista español Enrique Bagaría, que cuenta con una amplia trayectoria como intérprete y fue ganador del Concurso Internacional de Música Maria Canals, regresará a esta ciudad para presentarse y ofrecer un recital hoy viernes 24 de junio a las 20:30 horas, en la Sala Consuelo Velázquez del Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO), en el cual interpretará un programa conformado por música de Beethoven, Bach, Schubert, Liszt, Scriabin, Albéniz y Enrique Granados.

Inercia positiva

Esta es la tercera ocasión que el músico visita la ciudad, por lo que en entrevista con EL INFORMADOR, Bagaría asegura que se siente como en su casa, y tras la experiencia de ser jurado en un concurso, se halla “encantado de estar acá”; además, se encuentra entusiasmado “por tocar en un auditorio nuevo donde se pueden hacer conciertos, ojalá hubiera más, porque es signo de que la música y la cultura viven un buen momento”.

Lo anterior, explica el pianista, es síntoma de que la sociedad está estimulada “y también aquellos involucrados con el mundo de la música; sobre todo, los estudiantes que al venir a estas salas nuevas, significa que ven oportunidades futuras, no solo para conciertos y recitales, sino cualquier tipo de actividad cultural. Todo eso, creo, es una inercia muy positiva”.

Programa atractivo para todos

En cuanto al programa, el músico detalla que “no es nada especial, no tiene una temática concreta; simplemente la combinación de varios estilos de música, desde Bach hasta Skriabin. No buscaba nada especial, excepto la pluralidad de estilos y estéticas”.

Con todo, comenta Bagaría, se incluye en el repertorio una pieza de Enrique Granados, “porque también quería, como vengo de España, incluir al menos dos piezas de compositores icónicos de allá, por eso están Granados y Albéniz, quizá dos de los principales compositores del país que son referencia internacional, junto con Manuel de Falla”.

Lo anterior, especifica el pianista, carece de fines didácticos, “más bien, además de pasar por todos esos estilos, es para que el público disfrute de diferentes atmósferas y situaciones distintas. Lo cierto es que un programa no requiere tener un hilo conductor; los hay con un leitmotiv determinado, pero pueden ser también como éste, sin un fin específico”.

Bagaría aclara que las piezas incluidas en el programa son aquellas “que me hacen sentir cómodo, son compositores que me han acompañado toda la vida, obras que he tocado buen tiempo, aunque hay nuevas, pero es un poco de todo… Es un programa variopinto”.

La enseñanza musical es esencial

Por otra parte, con la Universidad de Guadalajara (UdeG), el pianista toma parte en un programa de clases magistrales, una actividad de colaboración académica que juzga “indispensable… No creo que la función de un artista sea simplemente tocar; necesita asimismo compartir su ideología, su manera de entender, de pensar y escuchar la música, sobre todo con los jóvenes, con quienes hay que compartir la visión de la música y el arte. De otro modo sería una experiencia vacía”.

Finalmente, como experimentado docente, Bagaría hace hincapié en la importancia de la formación musical en la sociedad, pues “creo debe ser parte fundamental, esencial, en la enseñanza básica; pues estudiar música ofrece a los jóvenes una gran cantidad de cosas positivas, tanto en su desarrollo personal como profesional”.

Asiste

Recital

Fecha: Hoy, 24 de junio de 2022, 20:30 horas.

Sede: Sala Consuelo Velázquez de PALCCO (Av. Central Guillermo González Camarena 375, Zapopan).

Boletos: Desde 120 y hasta 180 pesos (a la venta en taquillas y en boletia.com).

Sobre Enrique Bagaría

Bagaría es uno de los instrumentistas y concertistas más activos de España. Además, es docente en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) en Barcelona y en el Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona. Ha participado en ciclos y festivales, y actuado en auditorios de Barcelona, Madrid, Zaragoza, así como el Palau de la Música Catalana, la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, a los que se suman salas en: Italia, Francia, Bulgaria, Nueva York (Estados Unidos), Bruselas (Bélgica) o Bogotá (Colombia).

Fue solista con la Orquesta Sinfónica del teatro Mariinsky y con las orquestas de cámara de Viena y Salzburgo.