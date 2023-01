El 31 de enero ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 31 de enero

1542: En la actual Argentina, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus soldados son los primeros europeos que ven las Cataratas del Iguazú.

1804: En Alemania, Ludwig van Beethoven concluye su 3.ª sinfonía, «Heroica».

1814: En Argentina, Gervasio Antonio de Posadas se convierte en «director supremo».

1822: En Perú, el Congreso le concede a la aldea de Trujillo el título de «ciudad benemérita y fidelísima a la Patria».

1824: En México, se crea el estado libre de Tabasco, siendo el estado número 13 de la República Federal.

1866: En la batalla de Pehuajó (provincia de Corrientes) ―en los comienzos de la Guerra de la Triple Alianza―, los paraguayos vencen a las fuerzas argentinas y el general Bartolomé Mitre, por razones que se desconocen, omite apoyarlas con su ejército. Mueren 900 soldados argentinos.

1901: En Moscú se estrena la obra Las tres hermanas, de Antón Chéjov.

1906: En Colombia se produce un violento terremoto de 8,8 grados de magnitud que produce un tsunami con olas de 5 metros de altura que llegaron hasta Japón y causaron daños en la costa pacífica de Colombia, con al menos mil 500 muertos.

1915: En la Primera Guerra Mundial, los alemanes y los rusos se enfrentan en la batalla de Bolimov. Por primera vez en la Historia humana, el ejército alemán utiliza una gran cantidad de gases lacrimógenos (bromuro de xililo), pero se congelan. En el ataque convencional que continuó, murieron 40 mil soldados rusos.

1917: Los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubren el protactinio, elemento radiactivo.

1917: En la Primera Guerra Mundial, los representantes de los países aliados se reúnen en Petrogrado.

1918: En París (Francia), Alemania arroja 14 mil bombas sobre la población civil.

1922: La policía española contará con gases asfixiantes, perros, silbatos y cachiporras metálicas de fácil manejo.

1927: En Alemania termina el control militar interaliado (impuesto como castigo).

1929: El Gobierno soviético exilia a León Trotsky.

1930: La empresa estadounidense 3M lanza al mercado el scotch-tape (cinta adhesiva).

1933: La Asamblea Regional de Córdoba aprueba un proyecto de bases para la redacción de un estatuto para Andalucía.

1936: William Faulkner escribe la última página del manuscrito de ¡Absalom, Absalom!.

1942: En la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, concluye la Batalla de Moscú logrando así que el eje no logre entrar en la ciudad de Moscú.

1943: En la Segunda Guerra Mundial, la victoria soviética en Stalingrado (con 0,9 millones de prisioneros alemanes) supone un giro decisivo en el frente oriental.

1943: En Hamburgo (Alemania), los aliados realizan un ataque aéreo contra la población civil, con el nuevo radar Radar H2S.

1944: En el océano Pacífico, los estadounidenses desembarcan en las islas Marshall.

1945: Königsberg queda completamente cercada por tropas soviéticas.

1949: El papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de san Pedro bajo la cúpula vaticana.

1950: El presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordena la producción en su país de la bomba de hidrógeno.

1958: James Van Allen descubre los cinturones de radiación que llevan su nombre.

1971: Desde cabo Kennedy, Estados Unidos lanza al espacio el Apolo 14, sexta misión tripulada hacía la Luna y tercera en alunizar.

1971: Se reanudan las comunicaciones telefónicas entre Berlín Este y Berlín Oeste, interrumpidas durante 19 años.

1980: En la ciudad de Guatemala, varios disidentes políticos y campesinos indígenas toman la embajada de España para protestar por el Genocidio maya. Al mediodía la policía guatemalteca ingresa y los quema vivos con fósforo blanco. Mueren 36 personas (Masacre en la embajada de España). Sobreviven el embajador Máximo Cajal López (1935-2014) y el campesino Gregorio Iujá-Shoná (quien será secuestrado esa misma noche en el hospital y torturado hasta morir).

1986: Juan Pablo II inicia su viaje a la India, donde visita catorce ciudades.

1990: En Moscú (Rusia) se abre la primera sucursal de la empresa estadounidense de hamburguesas McDonald's.

1999: Científicos de la Universidad de Alabama, en Birmingham (Estados Unidos) descubren en los restos de un chimpancé llamado Marylin, muerto en 1985, que el virus VIH-1, principal causante del sida, procede de ese animal.

1999: En Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la serie animada Padre de familia.

2010: En Ciudad Juárez (México), durante una fiesta 17 jóvenes son asesinados por miembros de grupos de narcotraficantes (Masacre de Villas de Salvárcar).

2013: En Ciudad de México ocurre una explosión en la Tourre Ejecutiva de PEMEX, debido a una falla en el suministro eléctrico (algunos aseguran que fue por acumulación de gas), en la Torre Conjunta B2, en el Conjunto de PEMEX, dejando un total de 36 muertos y 100 heridos.

2017: La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México termina la redacción de la Constitución de la CDMX.

2017: Debido a sus pocas ventas, la consola Wii U cesa su fabricación con su último juego, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nacimientos

1797: Franz Schubert, compositor austriaco (f. 1828).

1908: Atahualpa Yupanqui, cantautor argentino (f. 1992).

1915: Garry Moore, cómico estadounidense (f. 1993).

1927: Lorraine Warren, clarividente y médium profesional estadounidense (f. 2019).

1935: Kenzaburō Ōe, escritor japonés, premio nobel de literatura en 1994.

1937: Philip Glass, compositor estadounidense.

1967: Roberto Palazuelos, actor mexicano.

1967: Chad Channing, baterista estadounidense, de la banda Nirvana.

1981: Justin Timberlake, actor y cantante estadounidense, de la banda ’N Sync.

Decesos

1665: Johannes Clauberg, filósofo y teólogo alemán (n. 1622).

1888: Don Bosco (Giovanni Bosco), sacerdote italiano, fundador de los salesianos, canonizado por la Iglesia católica (n. 1815).

1965: José Sinués y Urbiola, economista y político español (n. 1894).

1974: Samuel Goldwyn, productor estadounidense de cine (n. 1882).

1984: Antonio Calvache, torero, actor, fotógrafo y cineasta español (n. 1893).

2000: Gil Kane, dibujante estadounidense (n. 1926).

2008: Volodia Teitelboim, abogado, político y escritor chileno (n. 1916).

2013: Caleb Moore, piloto estadounidense de motonieve (n. 1987).

2014: Christopher Jones, actor estadounidense (n. 1941).

2015: Tomás Bulat, economista, escritor y periodista argentino (n. 1964).

2021: Meshulam Dovid Soloveitchik, rabino israelí (n. 1921).

2022: Dora Cadavid, actriz colombiana (n. 1937).

¿Qué se conmemora hoy, 31 de enero?

Día Internacional del Mago

Día Internacional de la Cebra

