Este 2023, la entrega de la Medalla Belisario Domínguez ha significado una aceptación casi unánime porque se distingue a una escritora que se caracteriza por su compromiso con las causas de los sectores más desprotegidos de este país; una narradora fundamental para conocer el México contemporáneo que posee una obra que, en buena medida, se sustenta en entrevistas o testimonios, como en el caso de “La noche de Tlatelolco” o la historia de Jesusa Palancares que se convirtió en “Hasta no verte Jesús mío”, lo mismo que las voces del terremoto de 1985 desembocaron en el libro “Nada, nadie”.

De acuerdo con el dictamen oficial, se entregará la medalla a Poniatowska “como un merecido reconocimiento a su destacada trayectoria como escritora, periodista y activista; mujer de su tiempo y librepensadora que expresa en sus letras sus firmes convicciones por ser parte de un México cada vez más libre, justo, igualitario y democrático”.

Toda una vida

En entrevista con EL INFORMADOR, Poniatowska asegura que la importante distinción es “la culminación para una carrera, como un broche de oro, siento por esta medalla un agradecimiento enorme porque, finalmente, nada mejor podía sucederme que recibir un reconocimiento como este, desde el punto de vista de mi trayectoria periodística, es la coronación del trabajo de toda una vida. De hecho, en mayo cumpliré 91 años de edad, que son muchos”.

Y en este contexto, la autora de “El amante polaco” continúa con su trabajo literario, indica, “escribo libros y, como periodista, me gusta hacer preguntas. Eso es algo que sigue, y tengo obras en puerta, todavía”.

Decir la verdad

Como presea que entregan representantes de la sociedad y que distingue a quienes contribuyen a esa sociedad de manera positiva, Poniatowska comparte que “tengo la sensación de que la Belisario Domínguez la dan a quienes escogen por ‘hacer patria’, una medalla que da el país, pero es la patria porque lleva el nombre de una persona que murió por decir la verdad, y por enfrentar a Huerta, un traidor, a quien acusó en la Cámara misma”.

De igual modo, como herramienta esencial para ‘hacer patria’, la escritora asegura que la promoción de la lectura es esencial en México; “recuerdo que yo trabajé con Martha Acevedo y Mariana Yampolsky, quienes hicieron libros para niños -públicos y no- en los que se trabajaba en lo que se iba a decir, pues la vida de un niño en provincia no es igual a la de un citadino. Todos esos textos se discutían y esos libros, creo, sí enseñaron mucho y fueron enriquecedores para los niños”.

México doloroso y desconocido

Por lo que toca a atender a los menos favorecidos, destaca Poniatowska que eso no puede ser, de inicio, una decisión; “yo comencé en este oficio desde muy joven, hace muchísimo, y no tenía idea de con qué me iba a encontrar. Pero en mí tuvo gran influencia el Taller de Gráfica Popular, con el grabador Alberto Beltrán, porque él me mostró un México desconocido y muy doloroso; además, en ese tiempo me escribió un preso -Jesús Sánchez García- a quien estimé y por quien fui a Lecumberri”.

Y prosigue la periodista, “fue así que conocí vidas; los presos siempre están ansiosos de contar su prodigiosa vida de mentiras o su prodigiosa vida de verdades. Entonces, ese fue un gran aprendizaje, porque fui tanto a la cárcel de hombres como a la de mujeres. Yo era entonces joven, y a esa edad los obstáculos no los vive uno como tales, uno aguarda por respuestas y, reconozco, siempre fue positiva para mí”.

Para quienes escriben

Finalmente, aseguró que ante el Senado “simplemente voy a dar las gracias, mostrar la felicidad que me da no sólo a mí sino a mis tres hijos, a toda mi familia, recibir esta distinción. Yo me dirigiré a la gente que sé que le da gusto que me entreguen la presea, que está contenta y que hace lo mismo que yo, es decir, a los periodistas y quienes escriben”.

La condecoración será entregada en una Sesión Solemne, que se llevará a cabo en la sede histórica de la Cámara de Senadores en la Ciudad de México, este miércoles 19 de abril. Con todo, la nota que más ruido mediático ha generado acerca del tema es que el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá a la ceremonia, pues aseguró que sus opositores “montan muchos espectáculos y hay muchas agresiones” y para buscar tener fama, afirmó, podrían faltarle al respeto “y humillarme”.

Padilla, pérdida irreparable

Poniatowska señala que no considera asistir a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara este año, “no creo ir; me siento muy triste por la muerte de Raúl Padilla López. Creo que es una pérdida enorme”.

Así, respecto de la figura del ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y presidente de la FIL, la cronista y narradora establece que fue “un hombre que sí atendía a la gente invitada. Recuerdo haber ido con Monsiváis, a la primera feria que asistimos, él nos recibió en el aeropuerto, en persona, nos invitó a comer; en fin, tenía toda clase de atenciones. Él es, me parece, una pérdida irreparable”.

Para saber

¿Quién fue Belisario Domínguez?

Legislador mexicano que nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. En esa comunidad hizo sus primeros estudios y posteriormente en el Instituto de Ciencias de San Cristóbal de las Casas. Pasó después a París donde estudió durante 13 años. En 1890 se recibió de médico y ejerció su carrera con espíritu de solidaridad, preocupado por atender a los pobres.

En 1911 fue electo Presidente Municipal de Comitán, y en 1912 resultó nominado senador suplente, pero ocupó el escaño a principios de marzo de 1913, por muerte del propietario, poco antes de la sublevación contra Madero y la usurpación del general Victoriano Huerta. Tras protestar de forma airada contra el régimen espurio y padecer numerosos actos represivos, Belisario Domínguez pidió en las sesiones del 29 de septiembre de ese año, que el Senado exigiese la renuncia de Huerta y que, si era necesario, él se ofrecía a ir a pedírselo en persona.

El 7 de octubre, la gente de Huerta sacó a Domínguez del Hotel Jardín, donde vivía, y lo trasladaron al cementerio de Coyoacán para asesinarlo y enterrarlo; le cortaron la lengua y se la enviaron al general. La Cámara tuvo noticia del crimen al día siguiente, se hizo eco de la indignación popular y Huerta, como respuesta, disolvió el Congreso y mandó encarcelar a 90 diputados.

Para leer

Bibliografía de Elena Poniatowska

Narrativa

• “Hasta no verte, Jesús mío” (1969).

• “Querido Diego, te abraza Quiela” (1978).

• “De noche vienes” (1979).

• “La Flor de Lis” (1988).

• “Tinísima” (1992).

• “Luz y luna, las lunitas” (1994).

• “La piel del cielo” (2001).

• “Tlapalería” (2003).

• “Obras reunidas” (2005).

• “El tren pasa primero” (2006).

• “Paseo de la Reforma” (2009).

• “Leonora” (2011).

• “El amante polaco” (2022).

Narrativa infantil

• “Lilus Kikus” (1945).

• “El burro que metió la pata” (2007).

• “Boda en Chimalistac” (2008).

• “La vendedora de nubes” (2009).

• “Llorar en la sopa: cuentos” (2014).

Crónica y ensayo

• “Palabras cruzadas. Crónicas” (1961).

• “Todo empezó el domingo” (1963).

• “La noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral” (1971).

• “Fuerte es el silencio” (1980).

• “Domingo 7” (1982).

• “El último guajolote” (1982).

• “Nada, nadie. Las voces del temblor” (1988).

• “Todo México I-VII” (1991-2001).

• “Paseo de la Reforma” (1996).

• “Las soldaderas” (1999).

• “Las mil y una... La herida de Paulina” (2000).

• “Cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatowska” (2000).

• “Las siete cabritas” (2000).

• “La Adelita” (2006).

• “Amanecer en el Zócalo. Los 50 días que confrontaron a México” (2007).

• “La herida de Paulina: crónica del embarazo de una niña violada” (2007).

• “Jardín de Francia” (2008).

• “No den las gracias. La colonia Rubén Jaramillo y el Güero Medrano” (2009).

Biografía

• “Gaby Brimmer” (1979).

• “Octavio Paz, las palabras del árbol” (1998).

• “Juan Soriano. Niño de mil años” (2000).

• “Mariana Yampolsky y la buganvillia” (2001).

• “El universo o nada” (2013).

Poesía

• “Rondas de la niña mala” (2008).

Toma nota

¿Qué es la Medalla Belisario Domínguez?

La Medalla Belisario Domínguez es una condecoración civil que se otorga en México -desde 1954- por el Senado de la República a personas mexicanas debido a sus acciones en beneficio de la nación o de la humanidad. Es, de facto, la máxima condecoración que los Estados Unidos Mexicanos otorga a sus ciudadanos.



