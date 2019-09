El mundo de Karla Suárez es un pañuelo

La escritora Karla Suárez nació en La Habana, Cuba, el 28 de octubre de 1969. La biografía de su sitio oficial señala que de niña tenía tres pasiones: las matemáticas, escribir historias y la música. Y fueron precisamente las historias las que la llevaron este año a ser la ganadora del Premio Iberoamericano Julio Cortázar 2019, por su cuento “El Pañuelo”. Este reconocimiento es otorgado por el Instituto Cubano del Libro, la Casa de las Américas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, con la alianza de Fundación Alia, de Francia, y el Ministerio de Cultura de Argentina.

El jurado que valoró las 300 obras presentadas estuvo integrado por los escritores cubanos Julio Travieso y Alberto Marrero, y el argentino Roberto Ferro, quienes firmaron el acta por unanimidad y resaltaron el tratamiento del conflicto humano plasmado en el escrito ganador.

Vía telefónica, desde Madrid, España, Karla platica con esta casa editorial sobre este certamen que lleva el nombre del escritor argentino considerado el maestro del cuento: “Cortázar es un autor que para mí es fundamental, como persona y como escritora. Lo leí por primera vez como a los 15 o 16 años. Mi mamá tenía ‘Rayuela’ en la casa. Para mí es particularmente importante que el premio lleve el nombre de Cortázar, porque fue quien me enseñó el cuento de otra manera”, señala.

El cuento con el que ganó se llama “El pañuelo”: “Es un premio para un cuento solamente. Se llama ‘El pañuelo’ por la frase de ‘el mundo es un pañuelo’. Todo sucede en un viaje en un taxi en Nueva York. Se sube una cubana con un taxista que también es cubano, empieza una conversación donde confluyen varias cosas”, comenta.

Durante la charla, la escritora comparte que la inspiración de este cuento surge de una anécdota: “Una vez tomé un taxi en Nueva York, iba para el aeropuerto. No era cubano el taxista, pero era caribeño. Hablaba y hablaba. El cuento ya no tiene nada que ver con la conversación, se fueron sumando otras cosas. Es lo curioso: los cuentos van creciendo dentro de la cabeza sin que nos demos cuenta. Cuando ya están listos lo escribimos. Eso me pasó con este cuento”.

De este texto y el resto de su obra, Karla señala que “No es que haya una relación, pero sí he trabajado cuentos de historias de pareja, de relaciones humanas. Me interesa muchísimo todo lo que nos acerca y nos diferencia”. Para reforzar la idea anterior, Karla agregó que el tipo de historias que le gusta contar: “Son historias de pareja, de vida, de sentimientos. De hecho, a lo largo de todo el cuento -‘El Pañuelo’- se habla de varios problemas”.

Letras viajeras

Parte de la obra de Karla Suárez está conformada por libros de viaje y esto es sólo el reflejo de su vida que ha registrado códigos postales de países como Italia o México: “He viajado mucho, me gusta mucho viajar. Viví en La Habana muchos años, en Roma, en España. En Guadalajara pasé una temporada. Mis personajes, en los cuentos y novelas, son cubanos, pero viviendo en otros lugares”.

Sobre los libros de viaje, Karla comenta la peculiaridad con la que trabajó las dos publicaciones que tiene en el género: “Tienen que ver con eso, con el movimiento, con el cambio, porque es parte de mi vida, y parte de la realidad de mucha gente. Es una cosa que me gusta: siempre viene también la mirada del otro lado. Los libros que tengo de viajes, de Cuba y de Roma, son un proyecto muy interesante que hice con un fotógrafo italiano: él hizo un recorrido fotográfico de Cuba, vi el portafolio y a partir de sus fotos creé los textos. De mi país pero con la mirada del extranjero: el de Roma fue al contrario, escribí los textos y a partir de esos él retrató su ciudad”, finaliza.

Karla ha publicado novela, cuento y textos sobre viajes. Entre sus libros se cuentan las publicaciones: “Habana año cero”, “La viajera”, “Espuma”, “Grietas en las paredes”, entre varios más. Además, sus novelas han sido traducidas a varios idiomas; y sus cuentos han aparecido en antologías y revistas publicadas en: Inglaterra, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Polonia, Francia, Italia, España, Cuba y diversos países de América Latina.