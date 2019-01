El miedo como impulso literario

El miedo tiene una larga lista de efectos sobre las personas: aumenta los latidos del corazón, dilata las pupilas, dispara las hormonas del estrés y hasta contrae los vasos de la piel para dar lugar a los escalofríos.

Con todo este conjunto de sensaciones y síntomas, el miedo puede llegar a ser un poderoso paralizador que nos deja quietos, casi inertes ante el peligro o la incertidumbre. Sin embargo, hay quienes sacan provecho de lo atemorizante y lo vuelven su aliado más valioso.

Lo anterior es el caso del escritor tapatío Bernardo Esquinca, quien no tiene empacho alguno para describirse como un hombre con demasiados miedos, pues asegura que sentir terror constantemente lo ha llevado a escribir algunas de sus obras.

“El miedo es una de mis motivaciones principales para escribir -anota-, la exploración del lado oscuro del alma humana, el por qué sentimos lo que sentimos y el por qué nos dan miedo ciertas cosas como la violencia y por qué somos violentos. Esto es parte de los motivos principales de mi escritura, siempre he tenido una imaginación muy ligada a lo macabro”.

“Soy muy paranoico, siempre pienso en tragedias y en que algo se va a torcer, eso es lo que me permite escribir lo que escribo porque oriento esas manías hacia mi literatura, lo enfoco. Si no fuera una persona tan miedosa no escribiría lo que escribo”, agrega.

Un sentido reconocimiento

Debido a su estrecha relación con la literatura y el terror, Esquinca tiene entre sus héroes al mítico Edgar Allan Poe, quien además de ser uno de sus grandes referentes, también es el personaje principal de una de sus novelas.

“Yo sé que Edgar no necesita homenaje alguno, pero para mí era necesario hacérselo porque lo siento muy cercano y lo aprecio, de ahí nace la idea de escribir ‘Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe’. A él lo leí con mucha devoción de joven y me marcó mucho como persona y como escritor”.

“Quise hacerle este libro para devolverle un poco de lo que me ha dado, incluso me gustaría hacer una novela más tomando a Edgar como motivo principal. Sin duda es una apuesta arriesgada porque es un personaje muy leído y analizado. Me gustaría escribir sobre él ya como adulto en Filadelfia, donde vivió y trabajó en un periódico donde resolvía acertijos, me gustaría ponerlo ahí en una trama policiaca”, finalizó.

Pese a que tiene la firme intención de retomar a Edgar Allan Poe como la figura principal de alguna otra de sus novelas, Esquinca señaló que de momento su próximo proyecto es seguir con la Saga Casasola.

Algunas de sus obras

Esquinca es autor de otras novelas, entre las que destacan “Belleza roja”, “La octava plaga”, “Carne de ataúd” e “Inframundo”.

También ha experimentado con el cuento a través de obras como “Los niños de paja”, “Demonia” y “Mar negro”.

Fue autor en 2001 del ensayo “Carretera perdida. Un paseo por las últimas fronteras de la civilización”.