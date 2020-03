"El lenguaje puede cambiar vidas, rumbos y sanar"

Sanación y lenguaje son parte de los elementos que Brenda Lozano propone en “Brujas”, novela con la que esta joven escritora y periodista plantea reflexiones puntuales y urgentes sobre la violencia que rodea a la mujer, a lo feminizado, a lo que es libre y diferente.

Con el respaldo de la editorial Alfaguara, Brenda Lozano presenta “Brujas”, historia que navega entre personajes que ponen de manifiesto preocupaciones que competen a un México acorralado por la violencia que cada vez más escala a situaciones donde la crueldad comienza a desdibujar los límites.

A través de “Feliciana”, una peculiar chamana de fama internacional que ha cautivado a los más destacados artistas y empresarios, Brenda Lozano da inicio a esta historia que evoca al lenguaje más puro y lejos de la perfección para contar cómo una mujer de tradición curandera convive con el mundo actual en el que también está la periodista “Zoe”, con una vida aparentemente convencional, y “Paloma”, mujer transgénero y muxe asesinada por dejar su pasado atrás, por dejar de ser “Gaspar”.

“Tenía muchas ganas de hacer la historia de una curandera, que tuviera mucho poder, que ahora el poder está mucho más relacionado con el dinero, y me interesaba desplazar eso, que fuera otro tipo de poder, el de la palabra, el de la curación, que fuera una mujer quien fuera ese personaje”, detalla la autora en entrevista.

Cuestionar a la sociedad

Tras el asesinato de “Paloma”, “Zoe” se adentra a indagar las razones de esta muerte, revelando con su voz y alternando con la curandera “Feliciana”, la vida de “Paloma”, de su orgullo por ser muxe y defender hasta su último aliento su identidad.

“Me interesaba hacer un personaje feminizado, que no fuera biológicamente mujer. Al final, el machismo lo que ataca es a lo feminizado, no necesariamente lo femenino o a lo biológicamente femenino. A ella la matan, es feminicidio. A veces la sociedad es muy violenta contra lo feminizado y ‘Paloma’ representa eso, un hombre que traicionó al patriarcado y se feminizó. Son preguntas que me hago todo el tiempo, trato de responderlas desde la ficción: cómo opera un personaje así en una historia, cómo lo violentan, cómo es”.

El poder del lenguaje

Brenda Lozano puntualiza que hacer énfasis en el poder del lenguaje al que sus personajes descubren y recurren para explicar el pasado, presente y futuro, sigue siendo una inquietud que también considera urgente, en una actualidad en la que pareciera que el nivel de comprensión hacia lo que vemos, leemos y escuchamos pasa a un segundo término.

“El lenguaje y la narrativa tienen mucho poder, el lenguaje también es política y en ese sentido me gustó extremarlo y llevarlo a la ficción, que el lenguaje pueda cambiar vida, rumbos y sanar. Sí creo que el lenguaje puede sanar y te puede ordenar o desordenar la vida en el mejor sentido”.

JL