El individualismo de Omar Guerra

El Museo de Arte Raúl Anguiano recibirá a partir del 9 de noviembre a las 20:00 horas la exposición individual del artista Omar Guerra, bajo la co-curaduría de Lorena Peña, bajo el nombre de “No todo lo que es oro brilla”. La muestra que recibe el recinto ubicado en Avenida Mariano Otero 375, acoge una parte del trabajo que Guerra ha desarrollado profesionalmente desde la década de los noventa.

La colaboración y el trabajo tallereado fue fomentado por el proyecto Corpus Callosum, un taller formativo liderado por Guillermo Santamarina que devino en el detonador de distintos proyectos en Guadalajara, comparte en un comunicado el Ayuntamiento tapatío junto con la Coordinación General de Construcción de Comunidad y la Dirección de Cultura.

El lenguaje artístico de Guerra es vinculado con frecuencia en los años sesenta y setenta del siglo pasado, bajo un movimiento conceptual que se sitúa en un contexto socio-cultural contemporáneo. Es así que para abordar la exposición “No todo lo que es oro brilla”, el público debe tener eso en mente, ya que el trabajo del artista ha sido el de una profunda investigación hacia el plano de la abstracción contemporánea.

Por otra parte, se destaca el uso de los materiales industriales en la obra, cuya estética se vuelve un lenguaje muy personal, cercano a la ciencia ficción para presentar un momento crítico sobre la economía capitalista, la historiografía del intercambio de riquezas, los valores monetarios y simbólicos.

“Tras una investigación profunda y casi mística sobre las representaciones del oro en distintos momentos de la historia de la humanidad y desde distintas culturas, Omar Guerra aborda uno de los elementos que ha permitido llevar a nuestro sistema económico a ser lo que es. En busca de desmitificarlo, ampliarlo hacia otros entendimientos, Guerra pone en crisis lo que entendemos por valor, quizás a fin de encontrar brillo sobre lo que es verdaderamente esencial”, señala la Dirección de Cultura de Guadalajara.

Un personaje siempre activo

De acuerdo con el comunicado donde se desprende el desarrollo artístico de Guerra, señala que Corpus Callosum fungió como semillero de artistas y prácticas, a partir del cual surge también el colectivo Jalarte A.I., un grupo autogestivo formado por Fernando Palomar, Rodrigo Aldana, Omar Guerra, Francisco Balzareti, Daniel Navarro, Alejandro Ramírez Lovering y Lourdes Méndez.

Jalarte A.I. actuó en respuesta ante un panorama institucional estrecho. A partir del taller y del colectivo, Guerra expandió su trabajo como artista.

Desde la exploración curatorial, producción sonora y audiovisual, hasta la gestión independiente, el rol del artista transita entre manifestaciones individuales y colectivas que atribuyen a su trabajo una capacidad de desplazamiento constante, que ahora es cada vez más común gracias a los actores que incluyeron una perspectiva crítica en su trabajo desde hace más de dos décadas en el país.

Vida dedicada al arte

La obra de Omar Guerra (Guadalajara, 1970) oscila entre la producción de escultura, fotografía, video, instalación y arte sonoro. A lo largo de su trayectoria se ha interesado por la creación de proyectos artísticos donde la horizontalidad sea parte fundamental en su desarrollo.

PALMARÉS

Below the underground: Renegade Art and actiony 1990s México, (Jalarte A.I.), Armory center for the Arts, Pasadena CA, USA.; Fisuras en el Trópico, Prácticas artísticas de los 90 en el Occidente, Oficina para Proyectos de Arte; Puerto Vallarta, Jalisco y Galería Jesús Gallardo, León, Guanajuato, ambas en el 2017; Las formas del tiempo, Artere-a, arte contemporáneo, Guadalajara, Jalisco en 2016; Transoceánica, Arte Il Faro, Vigevano, Italia y Festival Internacional de Videoarte, Sala Mendoza, Caracas Venezuela, en 2015, por mencionar sólo algunos de sus proyectos recientes.

Fue director y fundador del proyecto multidisciplinario Inn-Box, conformó distintos proyectos sonoros, y actualmente dirige el espacio independiente Artere-a. Su obra ha sido publicada en Guadalajara, Jalisco, en los catálogos de exposición: “Eros_ional”, Ex convento del Carmen, 2015; Firulais, Museo de la Ciudad, 2008; Asimétrica. Afinidades y Discrepancias. Acciones Artísticas Colectivas 1949-2006” (Jalarte A.I.), 2006.