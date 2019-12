El idioma de la ciencia

La lingüista e investigadora Concepción Company Company estará hoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para participar en el programa La FIL también es Ciencia, donde charlará en la mesa de diálogo “En la ciencia, ¿manda el inglés?”.

La física Ana María Cetto y el neurólogo e historiador de la medicina José Luis Díaz Gómez estarán en la misma sesión que Concepción: “Sé que va a haber una discusión. Hay esfuerzos, la doctora Cetto creó Latindex, una red de científicos que escriben y promocionan la lengua española”, compartió en entrevista.

A propósito del nombre del programa, Company recordó que el estudio del lenguaje también es ciencia: “Es no solo entender cómo hablamos, sino sobre todo cómo pensamos. Dime cómo hablas y te diré quién eres: la ciencia, las artes, la vida cotidiana en cualquier profesión y en cualquier actividad requiere de lengua. El soporte de la ciencia es también la lengua”.

Sobre el predominio del inglés en la ciencia, la autora publicada por El Colegio Nacional comentó: “Vamos a tener una mesa que yo espero que sea bastante polémica, que despierte la reflexión y el interés del público: cualquier científico (de matemáticas, físicas, ciencias de la salud, ciencias sociales), si quiere dialogar tiene que escribir en inglés para abrir el rango de diálogo. Hay muchísimas revistas que solo admiten inglés”.

La discusión, para la académica, es si es lingua franca o la lengua del imperio: “Estados Unidos es una potencia en ciencia, tecnología, investigación. Yo pienso que es como una lingua franca, no hay que enojarse tanto, pero hay muchísima gente que está enojadísima, ‘¿por qué tengo yo que cambiar mi modo de pensamiento?’. Son aplastantes las cifras de lo que se publica en inglés versus lo que se publica en otras lenguas. Hay disciplinas que ni siquiera se plantean escribir en otra lengua que no sea inglés”.

Otro punto es la relación entre las lenguas y culturas: “Lo dijo un francés en los años noventa: las relaciones entre culturas y lenguas funcionan como sistemas solares. En este momento para la ciencia el Sol es el inglés: los planetas son algunas lenguas que están dando la batalla por seguir publicando: portugués, español, italiano, alemán. Hay incluso lenguas que no llegan a planetas, en las que no se les ocurre pensar que van a hacer ciencia. Son lenguas que son minorías, que no tienen respaldos editoriales o culturales, por las razones que sean”.

Concepción aprendió el francés en su formación escolar, para después aprender el inglés en sus años veinte: “Para mi disciplina el francés no sirve para nada, para físicos tampoco. Ellos ya claudicaron: el francés es lengua de cultura, pero no para ciencia. No me agrada escribir en inglés, creo que a ningún científico le gusta: cuando cambiamos de lengua, de código, vemos el objeto de estudio con distancia, vemos otros ángulos”.

“En la ciencia, ¿manda el inglés?”, con Ana María Cetto y José Luis Díaz Gómez,hoy a las 17:00 horas, Salón 5, Expo Guadalajara.