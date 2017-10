El equilibrio se vuelve danza

Bajo el nombre de “Ánima Equilibrista”, la bailarina Miriam Gutiérrez ha creado una obra que incorpora danza, música e indaga en lo más profundo de estas sensaciones. El título alude a la parte femenina que cohabita en los seres humanos.

“Cuando el ánima está desequilibrada, las personas pueden llegar a ser muy oscuras, tristes, melancólicas; y cuando está equilibrado somos abrazadores, contentos y demás”, afirma en entrevista la creadora de la obra.

No obstante, lo que se quiere representar viene de una búsqueda lejana de todas aquellas experiencias y sentimientos que los humanos tienden a dejar de lado, o que al menos intentan hacerlo. “Todas se ponen en perspectiva frente a lo que somos como humanos. Un cuerpo habitado por miles de ideas. La búsqueda de estas coincide en personajes que se dan en cuadros, casi como una pintura”, explica Miriam, quien además señala que se siente representada en su obra: “Tenemos muchas ganas de componer un ballet moderno. Que la música la danza y el arte estén puestos en comparsa al mismo tiempo es lo que queremos hacer”.

La obra está compuesta por seis movimientos, pero por cuestiones de tiempo sólo podrán presentarse cuatro. Las luces en su mayoría reflejarán claro oscuros, con el propósito de dotar de un tono sombrío a la pieza. Violeta Esparza es la diseñadora de todo el arte, la escenografía, y de los programas de mano que tiene la obra; mismos que van a presentar tres versiones diferentes por función. “Anima Equilibrista” tendrá música original que se interpretará en vivo, compuesta por una batería, un clarinete, saxofones tenor y altos, además de una caja de resonancia, en la que el músico reproduce sonidos aleatorios.

El lado oscuro como inspiración

La inspiración de “Ánima Equilibrista” surge a partir de la curiosidad de Miriam por indagar en el lado oscuro de las personas, mismo que ella define como divertido. “Nos han hecho creer que es algo malo; me llaman estos temas, porque me gusta ir a donde nadie quiere ir.” Miriam sugiere también que no existen emociones, sentimientos o ideas malas: “No hay malo o bueno, son experiencias que llevan al conocimiento, para bien o para mal. Ahí están queramos o no, hay que afrontarlas, conocerlas, incluso con cariño, y luego despedirlas si no funcionan”.

Casa Reforma, una sede ideal

La obra será presentada en Casa Reforma, proyecto dirigido por Antonio Camacho. “Siempre me he sentido muy contenta trabajando con él, es un artista y un profesional.” Miriam plática que ha sido la elección perfecta y espera con ansias el día de la presentación. “El escenario va conmigo, me viste completamente de lo que va la obra. No podría pedir más que el patio central de casa reforma.” Además, el dinero recaudado se destinará para Casa Reforma, para seguirla remodelando”.

SABER MÁS

Asiste

“Ánima Equilibrista” se presentará los días 13, 20 y 27 de octubre, y el 3 de noviembre a las 20:00 horas, en Casa Reforma, Reforma 363, entre Santa Mónica y Pedro Loza. Los boletos tienen un costo de 80 pesos con descuento y 100 pesos general.