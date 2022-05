"Doña Diabla": Alistan exposición de arte contemporáneo cannábico

CannaArte, Sector Reforma, y Proyecto Arte, presentan "Doña Diabla", un evento de arte cannábico creado con el objetivo de ayudar a derribar prejuicios sobre el cannabis, y recaudar fondos para facilitar el acceso al cannabis medicinal para pacientes cannábicos.

Es por ello que el próximo 12 de mayo en Casa Patrice (López Cotilla 1370) en punto de las 19:00 horas se hará la inauguración de la exposición "Reflexiones Contemporáneas de Cannabis" donde participan 50 artistas cuya propuesta creativa dialoga sobre los prejuicios del cannabis, su potencial terapéutico, así como los derechos y libertades de las personas.

Dicho evento es abierto al público, pero debe registrarse en la cuenta de Instagram @_cannarte. Las piezas de estos artistas que son cuadros y esculturas, precisamente estarán a la venta para recaudar fondos para fines terapéuticos con cannabis.

Entre los artistas que participan, destacan: Gonzalo Lebrija, Sofía Crimen, Zazil Barba, Isa Carrillo y Juan Bastardo, entre otros.

Proyecto Arte estará apoyando en la organización para la compra de las piezas. Habrá distintas modalidades de pago, ya sea en mensualidades o de contado, se contará con facturación.

Andrea Jiménez, directora de CannaArte habla más sobre este proyecto.

"Nosotros somos un colectivo que traemos el tema del cannabis medicinal. Y la exposición que se va a presentar en Proyecto Arte viene ya de cinco años de investigación. Las piezas se pretenden vender, una parte va a donación, para estos niños y adolescentes que necesitan el CBD, el cannabis medicinal, pero las piezas se pretenden seguir moviendo".

Talleres, actividades y más

Es decir, aunque sean adquiridas por el comprador, esta muestra será itinerante, hasta que termine su recorrido serán entregadas las piezas. Precisamente Miriam Villaseñor, directora del OPD Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) de la Secretaría de Cultura de Jalisco, será quien esté apoyando esto para que la muestra vaya a otros municipios.

La expo permanecerá vigente durante tres meses, es decir, del 12 de mayo al 27 de agosto en horarios de 11:00 de la mañana a 19:00 horas en Casa Patrice, en el transcurso de ese tiempo se desarrollarán actividades alternas alusivas al cannabis como charlas y foros sobre derechos y usos terapéuticos, recorridos guiados por el curador de la expo, Javier Cárdenas Tavizón; también habrá talleres sobre el uso y cultivo de la planta, exposiciones de productos, actividades pro-uso lúdico del cannabis y la presentación del libro recopilatorio de la colección donde también se integra la investigación del canabbis medicinal que ha recopilado CannArte en los últimos cinco años, según destacó Andrea.

Erika Sevilla, activista del cannabis, estuvo presente en esta rueda de prensa donde se anunció la muestra para hablar de su experiencia, pues su hija es usuaria del cannabis medicinal desde el 2016.

"Yo me metí en este ámbito por la situación médica de mi hija, pues no encontraba yo una respuesta favorable a su salud, así que vi en la cannabis una oportunidad de mejorar la calidad de vida de mi hija, me costó mucho trabajo acceder, porque hace seis años era más imposible, no había tanta apertura, ni médicos conociendo del tema".

Durante la charla se resaltó que en México los médicos ya pueden recetar CBD, sin embargo el tema es que no hay permisos para la industria por lo que acceder al cannabis medicinal es costoso porque hay que comprarlo donde se esté produciendo.

MF