Documentales para adentrarte al mundo del arte

Adentrarse al mundo del arte puede ser bastante complejo ante la diversidad de autores, técnicas y movimientos en los que nos podemos enfocar, especialmente si somos novatos en el aprendizaje de las bellas artes.

Aunque la asistencia a los centros culturales y artísticos es limitada por el momento para adentrarnos por completo en la contemplación del arte vivo en sus múltiples manifestaciones, los documentales figuran como una excelente opción para conocer poco a poco las épocas y creadores que han marcado huella en la historia universal del arte.

Gracias a las plataformas digitales puedes acceder a trabajos audiovisuales, recorridos, análisis y testimonios sobre el impacto de los artistas más populares y también acercarte a las nuevas corrientes y exponentes que determinan dinámicas distintas en el mercado artístico.

Con otra vista

ESPECIAL

El crítico y artista español Antonio García Villarán no ha realizado concretamente documentales, pero se ha posicionado como un fuerte youtuber en la creación de videos (de entre 10 y 20 minutos de duración, aproximadamente) que exploran la historia, vida, legado y dilemas de artistas de todo tipo, desde los clásicos, contemporáneos y las polémicas que surgen con el arte conceptual. En su canal puedes buscar análisis de artistas como Frida Kahlo, Picasso, Dalí, Remedios Varo y hasta de Bob Ross, entre otros, así como perspectivas referentes a las falsificaciones, cómo la figura de “Cristo” ha motivado a la creación pictórica, el mundo de las subastas y cómo se organizan las ferias de arte.

En este sentido, si deseas hacer un maratón de crítica y análisis también puedes buscar al youtuber mexicano Francisco Soriano, quien propone un estudio más sobrio sobre artistas, movimientos y temáticas particulares como el llamado “arte degenerado” de la Segunda Guerra Mundial, qué distingue a una pintura de una obra de arte y la construcción de símbolos, entre otras.

El arte de la pantalla

ESPECIAL

El séptimo arte también se ha dado a la tarea de encontrar sus orígenes para documentarlo y la plataforma Amazon Prime ha liberado “Hitchcock/Truffaut”, filme en el que se estudia a uno de los hombres que marcó la pauta en la realización del cine de suspenso, Alfred Hitchcock. Este trabajo dirigido por Kent Jones, retoma la publicación del libro “El cine según Hitchcock”, de François Truffaut, para conocer la perspectiva de otros cineastas como Martin Scorsese, David Fincher, Richard Linklater y Wes Anderson, entre otros, quienes charlan sobre el impacto que Hitchcock ocasionó en sus carreras y su pasión por las cámaras y narrativas.

Desde lo urbano

ESPECIAL

Si el arte callejero te causa muchas preguntas, adentrarte a las polémicas de personajes callejeros como Banksy, quizá te puedan dar una guía sobre cómo se ha entendido y/o criticado al graffiti alrededor del mundo, cómo las subastas de este peculiar artista encapuchado han puesto de cabeza a las galerías de arte, cómo la apropiación de espacios públicos impacta en el desarrollo del arte y cómo es que surgen y se popularizan este tipo de conceptos. En YouTube encontrarás extensos análisis en formato documental que han tratado de revelar la identidad de “Banksy”, sus intervenciones más famosas y la postura de la ley ante sus muros pintados en “Banksy: Exit through the gift shop” y “Saving Banksy”, ambos con opción de subtítulos en español.

Las delicias del Bosco

ESPECIAL

En 2016 se estrenó “El jardín de los sueños”, un documental que recorre los orígenes, legado y el impacto mundial que Hieronymus Bosch, mejor conocido como “El Bosco”, causó con sus diferentes obras, particularmente con “El jardín de las delicias”. Con motivo del quinto centenario de la muerte de “El Bosco”, este documental invitó a diversos especialistas en música, pintura, técnicas y hasta literatura para desmenuzar los secretos de una de las obras pictóricas más enigmáticas y relevantes del Museo del Prado. Este trabajo está disponible gratuitamente –y en definición HD- en YouTube, en donde puedes encontrarlo en dos partes en el canal de “Arte y Cultura Alex Cuchilla” y en su duración completa en la cuenta “Dr. Iván Pelayo”.

Búsqueda contemporánea

ESPECIAL

Si eres apasionado por la modernidad y los conceptos de vanguardia, la serie documental “Abstract: The Art of Design” de Netflix, será una excelente guía para conocer las temáticas y procesos de creación que rigen a distintas disciplinas contemporáneas no solo en la rama pictórica y de escultura, pues el diseño industrial, gráfico y hasta cómo las bellas artes impactan en la creación de un montaje escénico, son los ejes que acompañan a los nuevos rostros del arte y su labor por atraer a más generaciones.

JL