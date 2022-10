El Archivo General del Municipio de Zapopan tiene un nuevo invitado especial, pues a partir de este jueves 20 de octubre y hasta finalizar el presente año, el artista plástico Diego Martínez Negrete compartirá al público “Resonancias”, exposición conformada por 24 esculturas que rinden un homenaje al arte y reflejan cómo éste cautivó al creador desde la infancia.

Con el corte de listón en la galería del recinto, “Resonancias” fue inaugurada la noche de este miércoles 19 de octubre, teniendo como anfitriona a Sofía Camarena, directora del Archivo General del Municipios Zapopan, quien destacó la trayectoria y vocación de Diego Martínez Negrete, quien a través de su ingenio ha explorado diversas técnicas como el modelado en cera, la plastilina y yeso, talla en madera, fundición de bronce, plata y oro, así como resina y acero, por ejemplo, todo de forma autodidacta.

Diego Martínez, quien comenzó su labor artística desde 1989 y ha transitado por diversos pisos de exposición, tanto en México, Estados Unidos y Europa, explicó el origen de “Resonancias” y cómo varias de estas piezas en exposición fueron creadas desde su estudio durante la pandemia, resaltando cómo esta palabra en concreto ha tenido un significado más que especial en su pasión artística.

“Siempre me hizo resonancia la palabra resonancia. Leía en un libro de arte zen que todo el arte se resume en una palabra: resonancia. A mí, desde niño, la palabra arte me hizo resonancia, como un campanazo”, detalló el artista al referir cómo esto también se refleja en la diversidad de temáticas que ha explorado desde la escultura, como por ejemplo, los caballos en movimiento, o cómo lecturas en particular como ‘La agonía y el éxtasis’, también los cimbraron.

“Es como una retrospectiva, porque tengo otros temas que incluí. Espero les guste la exposición”, puntualizó el artista Diego Martínez, al aprovechar el momento para resaltar la belleza del Archivo General del Municipio de Zapopan, enfatizando en el trabajo hecho por el arquitecto Guillermo de Alba y la galería circular, que ahora alberga a “Resonancia”, y que le recuerda bastante al Panteón de Agripa, en Roma.

Tras la inauguración oficial de “Resonancias”, los invitados pudieron acercarse a las 24 esculturas de Diego Martínez para descubrir cada detalle de sus siluetas y técnicas, además de tener el acompañamiento sonoro del Coro Ecos del Alma, dirigido por Alejandro Segovia.

Agéndalo

La exposición escultórica “Resonancias”, del artista Diego Martínez Negrete, podrá visitarse durante todo el resto del 2022 en la galería del Archivo General del Municipio de Zapopan, ubicado en calle Dr. Luis Farah 1080, colonia Paraísos, en Zapopan. Entrada libre en horarios y días hábiles.

MF