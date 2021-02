“Después de Kim”, el reto de escribir de quien no está

Explorar el pasado de un personaje que no está y que por voz propia no puede confirmar o descartar lo que se dice o se recuerda de él, es el riesgo que tomó la escritora y cineasta española Ángeles González-Sinde, autora de “Después de Kim”, su más reciente novela que llega a las vitrinas mexicanas con el arropo de Duomo Ediciones.

Aunque fue publicada en 2019, Ángeles González-Sinde -doble ganadora del Premio Goya (“La buena estrella” y “La suerte dormida”) y finalista del Premio Planeta en 2013- recuerda que “Después de Kim” fue un proyecto que nació años atrás y que le implicó un proceso diferente de escritura, pues si algo caracteriza a esta trama inspirada en un hecho real y que lleva a sus protagonistas “John” y “Geraldine”, un matrimonio inglés divorciado, a un vaivén entre el pasado y el presente, entre los recuerdos, la desgracia y lo inesperado.

“A Kim la conocemos más de niña que de joven, tenemos el relato de lo que sus amigos y vecinos le cuentan a sus padres, no tenemos un relato en primera persona. Que la estructura -de la novela- tenga distintos momentos en el tiempo es lo que hizo que me demorara tanto reescribiendo y ajustando todo. Ahí me ayuda mi formación, oficio y hábito de guionista, que tienes que construir de manera muy meticulosa la estructura de su guion, estás acostumbrado a que todo tiene que enlazar, ser coherente, no dejar cabos sueltos”.

La autora señala que tras conocer la extraña muerte de una joven que fue encontrada sin vida en un jardín, fue el detonante que le provocó cuestionarse cómo se afronta la muerte a la distancia, cómo es para unos padres de familia distanciados enterarse de la muerte de su hija sin tener contexto de qué pasaba realmente en su entorno, qué se hace cuando se descubre que existe un nieto del que no supieron jamás.

“Es una novela que he tardado mucho en escribir, la idea surgió por 2014 cuando leí una noticia sobre una mujer extranjera que apareció muerta en el jardín de la casa donde trabajaba, un lugar agradable del que no pensarías que puede ocurrir algo así. Que la mujer fuera extranjera, joven, todo eso me hizo pensar en cómo sería para la familia recibir esta noticia en su país de origen, cómo sería si nunca hubieran tenido tiempo u oportunidad de viajar y conocer el lugar donde su hija vivía, sus amigos, su entorno, su nueva vida”.

Ángeles González-Sinde -quien fue ministra de Cultura de España de 2009 a 2011- explica que parte de su entendimiento e interés por explorar los desafíos que enfrentarían “John” y “Geraldine”, también tiene que ver con el dolor y los cuestionamientos que surgieron tras la muerte de su hermano.

“En 2011 perdí a mi hermano, quien murió en un accidente de tráfico mientras iba a trabajar y esa muerte inesperada de una persona con 37 años, con tanta vida por delante, me dejó completamente noqueada, y seguramente en esta novela también he volcado un poco ese terrible desconcierto y desconsuelo con el que te quedas cuando pierdes a un ser querido de esa forma”.

