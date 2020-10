Desde la memoria y el legado

A lo largo de su historia, EL INFORMADOR ha dado cuenta de cómo las industrias creativas se han revolucionado, recabando testimonios de los protagonistas que diversifican y bridan acceso al arte, a la expresión pictórica, a la carcajada o el llanto que nace desde una butaca cuando el teatro abre su telón.

El talento local, el que germina en los barrios y en las escuelas, ha sido vital para esta casa editorial; es por ello que desde sus primeros años de imprenta, los artistas han encontrado en sus páginas un espacio abierto al diálogo para difundir sus proyectos, tendencias y glorias. En entrevista, artistas jaliscienses de diferentes disciplinas comparten su historia con esta casa editorial.

Para la artista plástica Karla de Lara los galardones y aplausos por el mundo no han faltado en su trayectoria, y en charla vía telefónica comparte que tiene un acercamiento especial con EL INFORMADOR, y no solo por el testigo que ha compartido de su andar con los pinceles, el papel y la tinta: “EL INFORMADOR era lo primero que leía en las mañanas en casa. Desde que tengo uso de razón el periódico existe, ha sido un medio serio, es toda una institución. Siempre vi que todo lo que salía publicado en EL INFORMADOR era verdad, era una especie de legitimización. Nunca pensé en aparecer en sus páginas, pero me ha sido importante su apoyo, que me tomen en cuenta. Para mí es importante la parte visual, lo táctil, que no sea digital, yo soy de papel, no puedo estar sin un papel en cual dibujar o escribir”.

Por su parte, Juan Méndez, director e impulsor de Foro Periplo, señala que el arte escénico siempre está en evolución… Progreso que esta casa editorial ha dejado plasmada en su sección de cultura: “Creo que hemos crecido mucho de la mano de las notas que se nos han publicado, del seguimiento de nuestros diferentes proyectos, tanto de la compañía de circo Bravísimo y desde la apertura del Centro Cultura Periplo, que esa fue de nuestras primeras notas, eso nos decía que estábamos llamando la atención, que llegarían retos. Al final nos motiva, te pones ante los principales eventos culturales que suceden en la ciudad. Hemos colaborado en distintas áreas del periódico, en cultura, sociales, economía o desarrollo social, eso nos ayuda a darnos cuenta del espectro que estamos trabajando”.

Desde la infancia

Ya fuera por las noticias o la letanía de ofertas en el Aviso de Ocasión, el cineasta Samuel Kishi recuerda desde niño las páginas de EL INFORMADOR, sin imaginar que a los años, su nombre poco a poco aparecía para inmortalizarse, para dejar un testigo del alcance internacional que algunos de sus proyectos fílmicos como “Los lobos” han logrado en los festivales de cine más importantes del mundo.

“Entrando a la carrera de cine y con mis primeros trabajos, vi cómo EL INFORMADOR se preocupaba y aún lo hace por la parte cultural, por generar resonancia, por hacer espacio para hablar de nuestros proyectos, a dar más fuerza y voz a la vida cultural, a poner en el mapa a los artistas, eso también ha sido importante para generar industria. La primera nota fuerte que tuve fue con el cortometraje de ‘Somos Mari Pepa’ y otros cineastas también habían quedado seleccionados en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y nos invitaron a todos al periódico, era una radiografía de nuestras verdes carreras, fue muy bonito cuando nos vimos publicados”.

Sin duda, el arte sonoro es otro reflejo social, y para el compositor y músico Kenji Kishi compartir con los tapatíos cómo su gremio gana terreno internacionalmente ha sido vital, y para ello las páginas de esta casa editorial siempre han estado presentes: “EL INFORMADOR es uno de los pocos periódicos que siguen teniendo interés por la escena local, por cómo se mueve Jalisco en el ámbito artístico; creo que es un diario que siempre se ha preocupado por dar voz, no solo a los artistas más tradicionales o con más trayectoria, también hay apertura a nuevas voces y formas de pensar desde la cultura. Creo que mis primeras publicaciones fueron con el proyecto de Ensamble Esquizoide en el 2009. El periódico sigue siendo un testigo relevante para las carreras artísticas, cuando sales en el periódico, quizá te da una mayor validez, el medio impreso tiene mayor revisión, edición, imprimirlo es para que quede por siempre”.

Más de 30 años de relación

El nombre de Mauricio Cedeño —actor, director y productor de teatro— apareció por primera vez en EL INFORMADOR en febrero de 1988. Sus inquietudes escénicas y las nuevas formas de vivir el teatro, lo proyectaban como un nuevo rostro local: “Yo tengo mucha historia con EL INFORMADOR, la primera vez que publicaron algo de mi trabajo fue en este medio; es un periódico al que le tengo mucho cariño y mi contacto ha sido desde hace 32 años. Yo presentaba ‘Vaselina’ con mis amigos, todavía no era algo tan profesional, pero en EL INFORMADOR nos hicieron un artículo muy padre. Me parece que es un medio impreso que está en un apoyo 100% por la cultura tapatía, por el gremio artístico de Jalisco. Creo mucho en el valor de la impresión, de que el periódico siga siendo un medio impreso, prefiero ese acercamiento y valor del papel”.

Por su parte, los recuerdos que el dramaturgo y escritor Jorge Fábregas tiene con EL INFORMADOR se remonta a 1987, recién llegado a Guadalajara desde Veracruz, época en la que su padre llevaba a su hogar las páginas de este diario. Ahí las lecturas fueron más constantes a la par de su formación académica, intereses que a los años también lo llevarían a ser protagonista de reportajes que daban cuenta de su paso por el teatro y la literatura.

“Mis primeras notas en EL INFORMADOR se dan cuando empiezo a publicar mis libros; después, en las obras en las que participa. El periódico es referente, en su sección de cultura y entretenimiento… Ha tenido diferentes épocas y creo que las recientes han sido de las mejores, también la página digital es imperdible. Cuando aparecieron mis primeras fotos en el diario en la década de los 90, era algo emocionante, era sentirte orgulloso. Son fotografías, artículos que recortas para guardarlos para tu currículum, al igual que tener acceso su hemeroteca, que es interesante, porque te puedes buscar para recordar lo que estabas haciendo”.