Deja la piel en las hojas de "Cien años de soledad"

¿Un libro? ¿Personificar a un libro? Rodrigo Murray no lo dudó y está decidido en dar vida a una de las publicaciones más emblemáticas de la literatura en español: “Cien años de soledad”. Aunque su personaje no reflejará a ninguno de los Buendía creados por el colombiano Gabriel García Márquez, sí se pondrá “en las hojas” de este libro que nació hace 50 años.

“Como actor tienes que prestarte como plastilina para adaptarte a cualquier personaje. Cuando humanizamos un objeto lo hacemos con todas las características que conocemos, es un libro que escucha, siente, come, viaja y hace cosas que hacen los humanos para identificarnos, sino sería absurdo”.

Será el próximo 2 de diciembre en la sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara donde Rodrigo Murray estrene nacionalmente “Libros vivos: los 50 de Cien… Reflexiones de un libro en soledad”, montaje escénico con guion del español Fernando Javier León Rodríguez, en el que el actor mexicano narrará a modo de monólogo unipersonal la vida, experiencias, encuentros y curiosidades que el libro de Márquez ha tenido desde su primer día de lanzamiento en el año 1967.

“El libro cumple 50 años y se harán una serie de festejos y eventos para conmemorar esta fecha. Yo interpreto al libro y cuenta un poco la historia de su vida en estos 50 años, no es la historia del libro que la gente ya leyó o apenas lo hará. No son anécdotas, es el libro contando que cuando cumplió dos años ya sabía hablar varios idiomas, que cuando nació fue en Argentina, que fue escrito y gestado en México”.

Rodrigo Murray describe este montaje como una confesión a la que alguien con 50 años de vida puede hacer sobre su tránsito por el mundo: “La generación que cumple 50 años podrá sentirse identificada, tendrán recuerdos de aquellos años de juventud”.

Como hermanos

El actor revela que el concepto original de “50 de Cien” surge por su iniciativa y con el acompañamiento y adaptación de dramaturgia de Fernando León, para lograr una producción entrañable y en la que el escenario es una puesta sencilla lograda solamente con una silla, una pantalla con imágenes de Federico Quintana y música de Luis Ernesto Martínez y Santiago Ojeda.

“Estuvimos trabajando desde el inicio hasta ahorita como seis meses. Yo buscaba que se hiciera en el escenario una fiesta, que el personaje esté festejando su 50 aniversario, cuenta su infancia, adolescencia, su vida adulta temprana, es alguien que está encaminado a una vida más madura”.

Rodrigo Murray puntualiza que su relación con el legado literario de Gabriel García Márquez surge desde su juventud, ya que su familia siempre mantuvo una cercanía muy especial con la familia del escritor colombiano.

“Tenía 14 o 15 años y desde entonces recuerdo que era un libro muy mencionado en mi casa. Gabriel García Márquez tuvo una relación, quizá no muy profunda, con mis padres, se conocían. Siempre hubo una relación próxima con otras de sus obras, no solo con Cien años. Yo siempre tuve una preferencia, es un libro que te marca sin importar la edad que tengas, la primera vez que lo leí me abrió la puerta a la imaginación por completo y la dejó abierta en el resto de mi vida”.

Más allá de la popularidad que “Cien años de soledad” tiene en sus personajes, Rodrigo Murray asegura que toda la obra de García Márquez es para leerse, sin embargo, los relatos de la familia Buendía son un reflejo perfecto del acontecer social y cultural de América Latina.

“Resume muy bien la historia de América Latina. Decir de qué trata ‘Cien años de soledad’ es lo más difícil del mundo, pero creo que habla de la idiosincrasia del latinoamericano y la forma en la que está narrado con este realismo mágico es asombro y que mucho se parece al mexicano con Juan José Arreola y Rulfo. Yo nací poco después de este libro, me tocó todo su ‘boom’ a lo largo y ancho del mundo”.

TOMA NOTA

Apuesta internacional

Aunque de momento “50 de Cien” tendrá pocas fechas en México iniciando su recorrido en Guadalajara, Rodrigo Murray confía en que el proyecto pueda expandirse en el extranjero después de su presentación en Los Ángeles, con la esperanza de llegar hasta Colombia, Madrid y Buenos Aires.

¡ASISTE!

"Libros vivos: los 50 de Cien… Reflexiones de un libro en soledad”, monólogo de Rodrigo Murray en la sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el próximo 2 de diciembre a las 20:30 horas. Costo: 275 pesos.