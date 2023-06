Curro Borrego, una vida llena de arte

El galerista Curro Borrego cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el mundo del arte; lo mismo ha trabajado en la difusión de artistas emergentes que consolidados. Además, el espacio que fundó y del que ahora está al frente, este año, cumple 15 años.

Recientemente, Curro realizó una colaboración con Condé Nast México y Latinoamérica, para “tomar” la oficina de la casa editorial, donde desde finales de mayo nació la galería temporal Punto y ap(arte), en la Ciudad de México.

En este sentido, la exposición es una iniciativa en la que, cuenta Curro Borrego a EL INFORMADOR, “buscamos hacer un vínculo entre una editorial del mundo del arte, y en el contexto corporativo haremos uso de las oficinas, todo en virtud del art issue que publicaron recientemente para la revista Architectural Digest”.

Actualmente y durante un mes es posible ver la sinergia entre el galerista y los artistas que lo acompañan en Punto y ap(arte).

Este grupo de artistas está conformado por Francisco Ugarte (Guadalajara, 1973), Octavio Abúndez (Monterrey, 1981), Mauricio Alejo (Ciudad de México, 1969), Daniela Libertad (Ciudad de México, 1983) y Alejandro Almanza (Ciudad de México, 1977), así como de la española Cristina Garrido (Madrid, 1986), quienes convirtieron las oficinas mencionadas en un recinto artístico.

Trayectoria y experiencia

En noviembre se cumplirán los 15 años desde que, en 2008, fundó junto con Alfonso Arroyo la galería Curro & Poncho, la cual en 2013 se transformó en Galería Curro, una propuesta que no nació con un sentido real de negocio, sino que se desarrolló al principio con arrojo e ingenuidad, lo que les permitió realizar proyectos riesgosos y honestos.

En estos términos, “buscamos celebrar con intervenciones poco usuales porque también, estos 15 años nos convierten en la galería más longeva de la ciudad”; con todo, en una ciudad que cuenta con muchos proyectos de apoyo al arte emergente, el galerista asegura que “en un sentido egoísta me da mucha satisfacción ser el proyecto más duradero, haberlo logrado; pero por otro lado, existe también que la ciudad ofrece proyectos culturales que evidencian que no es un lugar obvio para impulsarlos, lo que es un reflejo de lo mucho que necesitamos hacer, no es una circunstancia única lo que vivimos nosotros, pero debería ser la norma”.

Otro escenario

Desde aquellos días en que comenzaban al día de hoy, explica Curro Borrego, “el panorama ha mejorado muchísimo, casi de 180 grados; hubo un momento en que casi éramos los únicos, pero Guadalajara ha visto surgir a grandes promotores e iniciativas, convirtiéndose también en un destino turístico para el arte, no sólo para artistas sino también proyectos de todo tipo. Estamos en un buen momento, y el escenario es otro, completamente”.

En un contexto que ha ampliado las miras de las galerías, afirma el galerista que “en el inicio, siempre tuvimos muchos artistas, casi todos locales; pero siempre tuvimos claro que el proyecto debía, para sobrevivir y tener la posibilidad de trascender, volverse internacional. Así, buscamos hacer presencia en otro tipo de lugares, lejos de la ciudad, aunque sin olvidar lo que se hacía en Guadalajara. Después de muchos años, es ahora cuando se nota que se lograron cosas importantes gracias a la participación en distintos foros”.

Estos años, de evolución cierta y mucha labor, explica Curro Borrego, “yo los describiría no sólo como un tiempo de muchísimo trabajo, también de sacrificios, de poner a prueba la tenacidad de los colaboradores por ser artistas, socios o lo que sea; cualquier industria creativa, sin duda, tiene pormenores que despiertan cuestionamientos particulares; pero creo que si las cosas se hacen bien y se hacen con calma, no hay motivo para no tener un proyecto exitoso”.

Hacia adelante

Para este 15 aniversario de su proyecto, en Guadalajara se han programado actividades también, entre ellas “una exposición colectiva -aún sin título y sin nombres- que marcará esta gran celebración”, expresa Borrego, “algo que me entusiasma muchos y a raíz de eso, buscamos hacer una publicación que celebre, recuerde y dé fe de estos quince años que estamos por cumplir”.