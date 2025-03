Hoy es Miércoles de Ceniza, un día en el que los creyentes de la religión católica realizan uno de los rituales de mayor importancia dentro del calendario litúrgico. Formados, uno a uno, los fervorosos reciben la cruz de ceniza en la frente mientras escuchan las palabras "polvo eres y en polvo te convertirás", alusivo al verso 3:19 del Génesis.

Esta es la ceremonia con la que inicia la Cuaresma 2025, el periodo de preparación rumbo a la Semana Santa. Esta proviene de la tradición judía, en la que la ceniza es considerada un símbolo que representa la fugacidad de la vida, y el arrepentimiento de los pecados.

¿Cuál es el significado de la ceniza en la frente en Cuaresma?

La cruz de ceniza, que se coloca en el día que inicia la Cuaresma, es concebida como un signo de humildad entre los católicos. Si bien, antiguamente se cubría de ceniza todo el cuerpo, en la actualidad se recuerda a Jesús en la Cruz, su origen, y el fin de su vida. La idea es que los católicos recuerden y hagan un ejercicio de conciencia para arrepentirse de los pecados y llegar purificados al Domingo de Resurrección.

La Cuaresma 2025 s extenderá hasta el Jueves y Viernes Santo, el 17 y 18 de abril.

De acuerdo con ACI Prensa, la Cuaresma es "el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de Pascua", y explica que es el periodo en el que se practica más la oración, la limosna y el ayuno, todo esto escuchando la Palabra de Dios, la conversión y la reconciliación.

Durante la Cuaresma, entre los creyentes se debe reflexionar sobre el pecado y la penitencia; se prohíbe adornar el altar de las iglesias con flores, no se lee el himno de gloria en voz alta; tampoco se canta el Aleluya; se utiliza el color morado en las vestiduras sagradas, y lo más importante para los católicos de México es que no se come carne en viernes.

Además, está prohibido el consumo de carne el Miércoles de Ceniza, el Jueves Santo, además del Viernes Santo.

