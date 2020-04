Costalegre: Una novela basada en Peggy Guggenheim

Sábado, más tarde

Resulta que tengo un nuevo padre. Se llama Konrad Beck y odia a mamá más que papá. Es alto y esbelto, pero bastante bronceado para ser alemán. Estuvo en un campo de concentración, así que está flaco y enojado. Mamá lo salvó casándose con él... ¡es la envidia de todos! Y obviamente Legrand está celoso. Legrand, quien en realidad es un buitre y un charlatán, dice que Konrad es el surrealista más importante de toda Europa, después de él.

Konrad está enamorado de una hermosa mujer llamada C; por eso mi mamá también la trajo.

Charlotte es una escritora famosa, pero supongo que se hace llamar C porque es mujer. Han hablado sobre todos los caballos que van a montar. Mamá está furiosa; ya no puede montar por los problemas en sus tobillos, aunque la última vez que vinimos sí lo hicimos. Las playas son hermosas; la arena es profunda y está húmeda, lo cual hace que a los caballos les cueste más trabajo correr contigo encima. Sé que mamá sufre con estos planes porque ella no podrá participar. He oído que C es muy buena. De todos modos, les revisará el cabello cuando vuelvan para ver si fueron a nadar, eso hacía con nosotros.

No hay mucho que mamá pueda hacer respecto a C. Es hermosa, talentosa y además es de Inglaterra, y mamá se muere de celos por su acento y su piel bonita. C usa gruesas camisas blancas fajadas en largas faldas azules del mismo tipo de tela, y de algún modo logra que sus prendas se mantengan limpias. Obviamente, el contraste le molesta mucho a mi madre, quien se la pasa cambiándose de ropa para que combine con su humor. Entiendo por qué Konrad ama a C, creo que es difícil no hacerlo. Aun así, mi mamá estaría mucho más tranquila si él demostrara su gratitud.

Hetty es la única mujer que vino con nosotros a México, fuera de mamá y C, como ya he mencionado, ella es simplemente horrible. Es persistente como el escurrimiento nasal y también es escritora, entonces le tiene unos celos tremendos a C, quien ya ha publicado varios libros y siempre ha recibido excelentes críticas. Pero, sobre todo, Hetty es la secretaria de mamá y, en cierto sentido, su nana. Se la pasa persiguiéndola para que tome más agua y a mí para que me dé más el sol.

Aunque no tanto porque a mi mamá le gusta mi cabello dorado y no amarillo. Les digo que es de lo peor. Hetty odia a Konrad porque no ama a mi madre y no soporta a Legrand porque, según él, ella no es nada brillante. ¡Probablemente esto es en lo único en lo que estoy de acuerdo con Legrand! Hetty desearía que mi madre le hiciera caso como a él, pero mamá no sabe qué hacer con otras mujeres salvo intentar vestirse como ellas.

Y, bueno, no estamos en la misma casa que la última vez, la cual era hermosa y rosada. Era pequeña y estaba sobre el mar junto a una fila de «casitas», pero esta vez tenemos una de las casas grandes y estamos completamente solos. El lugar se llama Occidente y está pintado del azul más brillante.

Está justo encima de la playa Teopa, así que probablemente mamá podrá verlos cuando se vayan a andar a caballo y hará sonar una campana o algo si se meten a nadar.

Legrand fue quien nos asignó habitaciones a todos, lo cual, por supuesto, molestó a Hetty, porque a ella le dio la peor. Yo estoy en el tercer piso con el coleccionista de piedras y el fotógrafo, y a Baldomero le dieron su propia casa. Mamá está en el segundo piso cerca de Legrand, cuya habitación es casi tan grande como la de mi madre. Mi cuarto es circular, incluso la cama es redonda, y en vez de puerta solo hay un pedazo de tela. Además, hay un enorme agujero en la pared que da hacia el mar. Se supone que es el «ojo» que ponen en todas las habitaciones de aquí. La verdad es escalofriante pensar que los barcos de allá afuera pueden ver el interior de mi cuarto.

Traje todos mis artículos de arte y obviamente este diario, pero fuera de escribir, pintar y verme linda para mi mamá, no está claro qué se supone que debo hacer. Mamá dice que cuando nos acomodemos buscará un tutor, pero ella no habla español así que ¿cómo le va a hacer? Me dijo que se le ocurrió que podría tomar clases con los otros artistas en sus respectivas disciplinas, y que, si lo hago, seré una chica con cultura. Pero ¿qué voy a aprender? ¿Cómo estar enojada por todo y poner las cosas de cabeza?

Mamá dice que nuestros artistas son los más degenerados de Europa según el Führer y que no podían quedarse si seguían haciendo arte así. Konrad conoció al Führer y dice que todo es porque es un artista terrible y les tiene envidia a los buenos. Estuvieron juntos en la escuela de arte y el Führer se la pasaba haciendo paisajes, así que ahora cree que todos los alemanes deberían hacer solamente paisajes. Konrad le dijo a mi madre que Europa se irá a la guerra por unas acuarelas feas.

Fue tan lindo escucharlos reír.

SINOPSIS

Corre el año de 1937 y Hitler ha comenzado a circular una lista de los «artistas degenerados» más buscados: pintores, escritores y pensadores cuyo trabajo se opone al nuevo régimen. Para prevenir la destrucción de sus obras y artistas favoritos, la impetuosa heredera y coleccionista de arte estadounidense, Leonora Calaway, organiza un viaje con un selecto grupo de surrealistas a Costalegre, una misteriosa residencia ubicada en la selva mexicana.

Lara, la hija adolescente de Leonora, quien ha conocido desde muy joven los excéntricos caprichos de su madre, sus tortuosos amores y al séquito de cazafortunas que suelen rodearla, narra los días que transcurren ahí.

Cuando conoce a Jack, Lara encuentra en el escultor el entendimiento y el amor que anhela con todas sus fuerzas. Sensual y sorprendente, dolorosa y fuera de lo común, una novela inspirada en la vida de Peggy Guggenheim y su hija Pegeen. Courtney Maum ha escrito una conmovedora historia acerca de una joven privilegiada que tiene todo lo que una chica de su edad desearía, salvo el amor de una madre.

SOBRE LA AUTORA

Graduada en Literatura Comparada por la Universidad de Brown (Estados Unidos), la ficción breve, las reseñas de libros y los ensayos sobre la vida de la escritura de Courney Maum han sido ampliamente publicados en medios como The New York Times, O Magazine, Tin House, Electric Literature y Buzzfeed, y ha coescrito películas que han debutado en Sundance y ganó premios en Cannes.

En varios momentos de su vida, ha sido una pronosticadora de tendencias, una publicista de moda y una promotora de fiestas para Corona Extra. Actualmente trabaja como productora de productos para cosméticos M · A · C y otras compañías desde su hogar en el condado de Litchfield, CT, donde fundó el evento de aprendizaje colectivo llamado The Cabins, que tendría lugar nuevamente en el verano de 2020.

