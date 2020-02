Conoce la historia de los “Niños de cartón”

La compañía teatral Tso, Palabras del Cuerpo presenta la puesta en escena “Niños de cartón”, escrita, dirigida y actuada por René González. La obra llega al Laboratorio de Arte Variedades (LARVA) los domingos 16 y 23 de febrero a las 13:00 horas.

La trama aborda la historia de niños en situación de calle. Narra la historia de “Nico”, quien vive debajo de un puente, en su fortaleza de madera, trapo y cartón. Junto a “Tufo”, “Emma” y “El Moco”, descubrirá que vivir en las calles es más llevadero cuando la imaginación y la amistad están presentes.

“Es una obra que está dirigida particularmente al público infantil y la recomendamos para niños de cuatro años en adelante, precisamente porque el lenguaje con el que está creada la obra no está pensada para niños más pequeños, por las formas narrativas que tenemos y por otros elementos. ‘Niños de cartón’ aborda la temática de los pequeños que están en situación de calle, es una problemática que ya la vemos tan cotidianamente que la desdibujamos completamente”, detalla en entrevista René González.

Además, subraya que este montaje es una manera de visibilizar los niños que viven en este contexto, ya que “la dramaturgia la creé con esta inquietud de mostrar este problema con el que nos enfrentamos a diario, y a final de cuentas estos niños de los que habla la obra son precisamente pequeños que tienen sueños, que tienen ganas de aprender, de estudiar, de jugar, sin embargo, su contexto no les permite llevar esta vida como a otros que están en situaciones más favorecedoras”.

Buscan generar empatía

Destaca que desarrollar el montaje viene de lo que él ve día a día, no de alguna experiencia en particular. “La trama se sitúa en una ciudad de cualquier país, es un contexto urbano y los personajes son tres niños que se encuentran un paquete que no saben qué tiene dentro, y en parte de la obra están tratando de averiguar qué puede contener, imaginando cosas imposibles, desde un monstruo o un avión, cosas extraordinarias.

Además, está ‘El Tufo’, un perro que es el amigo imaginario de uno de los personajes, y tanto los roles como otras cosas en escena tienen elementos metafóricos con los que representamos una cosa a través de otra”.

René interpreta a “Nico”, mientras que la actriz Alma Olivia Gómez hace a “Emma”, Alberto Magaña a “El Moco” y Andrea Belén Sánsa hace a “El Tufo”. La escenografía posee elementos muy prácticos para manejar en el escenario, hay utilería con estética acorde al contexto de la calle, utilizando trapos, maderas, cartones y otros objetos fungen otras funciones que para las que fueron creados, “por ejemplo, tenemos una lámpara de techo que la convertimos en un casco”.

Por último, González señala que con esta puesta en escena busca que los niños sean más empáticos con la realidad que los rodea. “Me gustaría que el público saliera del teatro con una reflexión, y pretendo que esta obra los confronte de alguna manera”.

Este domingo será el estreno y solo estará un domingo más, aunque la compañía de teatro plantea retomarla de nuevo en junio.

¡Asiste!

“Niños de cartón”. Domingo 16 y 23 de febrero a las 13:00 horas en LARVA (Ocampo 120, Zona Centro de Guadalajara). Montaje para niños de cuatro años en adelante. Boleto: 120 pesos general, 100 con descuento y 80 para niños menores de 11 años. Se pueden adquirir en https://voyalteatro.com/cartelera/obra/563