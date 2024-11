La coreógrafa y bailarina japonesa Yumiko Yoshioka, una de las principales exponentes de la primera generación de danza butoh, regresa a Guadalajara para presentar “100 años luz en soledad” este domingo 10 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. El espectáculo toma inspiración de la novela del escritor Gabriel García Márquez, “100 años de soledad”.

La maestra Yumiko ha estado con anterioridad varias veces en la ciudad, de hecho, este espectáculo es la segunda vez que lo presenta aquí. Además, refrenda que el performance sólo se inspira de la novela de “Gabo”, no es que ella ejecute en la danza butoh la trama de este clásico latinoamericano. “A mí me interesa mucho lo extraño y lo raro en el mundo. En esta mi obra, está lo humano, pero es a través de una criatura que nace en un planeta a 100 años luz lejos del nuestro. Esto viene de mi imaginación, cómo es que una criatura muy sola y única puede vivir y desarrollar su vida”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

“El tema de esta obra para mí es cómo se sobrevive en soledad”. Sobre cómo ha sido la vinculación con la audiencia a través de este espectáculo, resalta: “A mí, el público me da la energía, yo comparto mi mundo y mi imaginación a través del baile butoh. Entonces, el público puede imaginar lo que quiera, yo cuento la historia concreta, ofrezco las imágenes y el público tiene su asociación e imaginación propias. Es para mí un placer y una alegría que cada persona tenga su propia sensación (del espectáculo)”.

Sobre el desarrollo y la evolución de la danza butoh, la maestra Yumiko de 71 años, recuerda que ésta nació en Japón en 1959 a través de Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno. Desde entonces han pasado 65 años. “Entonces, hay muchas diversidades. Cada bailarín butoh tiene su propio estilo, es como la vida, no es fácil definir lo que es. Pero para mí, butoh es el baile de transformación, no sólo del movimiento físico o el cuerpo, es también un punto de vista y de pensamiento, podemos ver el mundo desde otro ángulo, con una belleza que podemos encontrar fuera de la común”.

Además, de manera personal, resalta Yumiko que se nutre su propia emoción personal y memoria de la vida, “pero también tengo la memoria de mis ancestros, de los animales y los insectos, tenemos estas memorias en el cuerpo y la mente, pero no sabemos de dónde venimos, este misterio que cada uno carga me fascina y me atrae. Cuando me conecto con algo muy profundo o diverso, siento que soy movida por una energía que no puedo analizar, mi cuerpo baila automáticamente, y ese momento para mí es una maravilla y es un misterio”.

Antes de la presentación del domingo 10 de noviembre, Yumiko estuvo ofreciendo un taller a 32 participantes, “cada uno hizo lo mejor. Me encanta enseñar y también aprender, porque en este intercambio y colaboración yo comparto mi experiencia del baile, y con los participantes para mí siempre es una sorpresa porque se conectan al mundo invisible con mucho compromiso, pasión y curiosidad, es un placer para mí trabajar con ellos”.

Yumiko, quien radica en Berlín, siempre está en constante movimiento como parte de sus actividades artísticas. Después de Guadalajara se va a Campeche y Cancún. Después, viajará a Cuba, Sevilla, Berlín y en Japón estará del 24 de diciembre al 20 de marzo para regresar a Europa a seguir trabajando, “siempre estoy de viaje, pero al menos en Japón puedo descansar un poquito”.

La visita de Yumiko es gracias a la gestión de Sandra Soto, investigadora de experiencias escénicas a través de su proyecto Popol Butoh, quien además siempre está en constante colaboración con el Conjunto Santander trayendo espectáculos de esta calidad. “Yo me dedico a la danza butoh desde hace más de 24 años. Viví en Japón y estoy promoviendo la danza butoh. Siempre traigo a diversos maestros de Japón y también promuevo mi obra, además doy clases de danza butoh”.

Finalmente, recuerda Sandra que Yumiko es maestra de primera generación de la danza butoh, “es de las primeras maestras japonesas que salen de su país para internacionalizar la danza butoh”.

Vibra con la danza butoh

Después de “Antes del amanecer”, el show “100 años luz en soledad” es la segunda parte de su trilogía “100 Flowers”, inspirada en “100 años de soledad” de Gabriel García Márquez. Para explorar un estado de soledad, Yumiko baila la vida de una criatura única, nacida en un planeta a 100 años luz lejos del nuestro. Imaginando que esta criatura es la única de su especie en ese planeta, disfruta desplegando su vida hasta realizar su destino: existir en soledad.

La soledad también se baila

“100 años luz en soledad” de Yumiko Yoshioka. Domingo 10 de noviembre, a las 18:00 horas. Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Boletos en 200 pesos. De venta en el sitio oficial del inmueble.

