En el Centro Cultural Constitución en Zapopan, la noche del miércoles se vivió una velada melómana a cargo del DJ y curador musical, César Cosío, quien a través de su conversatorio "Charlas Musicales", evocó a varios de los autores más importantes en el mundo con anécdotas históricas y datos curiosos. Este evento fue posible gracias a la labor de Cultura Zapopan.

El público reunido en la Sala de Conciertos del inmueble, se mantuvo atento y sorprendido con toda la información que el especialista les dio a mando llenas.

Cosío, abrió la charla hablando del músico Bent Fabric, un genio de los sonidos comerciales, pues para sorpresa de la audiencia, él fue el creador de piezas sonoras como "Alley Cat", canción que en Jalisco es demasiado conocida porque es la que se utiliza para vender helados y nieves, sí, el carrito de las paletas reproduce el tema para que los niños lleguen a comprar, pero la pieza no estaba pensada para ello, sino que la creó a partir de la idea que le dio su propio gato. Otra de sus importantes creaciones es "Chicken Feed", también ampliamente reproducida.

El melómano también habló de Liberace, otro gran pianista creador de piezas como "Twelfth Streeg Rag" y "Chopsticks", quien se molestó con Elvis Presley por utilizar indumentaria dorada como la de él. Hablando de pianistas, también trajo a la conversación al músico negro Scott Joplin con su clásico "The Entertainer", recordó César que este hombre tuvo una vida complicada.

Sobre otras piezas que se han quedado en la memoria colectiva del mundo es "Tocata y Fuga" de Johann Sebastian Bach, la cual ha sido relacionada con el terror, sin embargo es una melodía que hizo experimentado las capacidades y dimensiones de un órgano que le llevaron para venderle, así que no hubo ninguna pretensión de querer hacer algo terrorífico, pero quien sí la tuvo, fue el genio de los musicales Andrew Lloyd Webber, quien se inspiró en esta pieza para crear "The Phantom of the Opera", así pues, César reconoció a este músico como un rey midas por los grandes éxitos que se anotó con "Jesucristo Súper Estrella", por ejemplo, y quién en su momento le reclamó los derecho de su obra a Camilo Sesto por haber tomado las canciones sin su consentimiento.

Durante la charla, también César hizo un recorrido por la historia de la música africana y cómo ésta sigue influenciando a los músicos de ayer y hoy, retomando por ejemplo el conflicto legal que se dio con "Mbube" de Solomon Linda, un autor africano que siempre vivió en la pobreza y cuyos acordes de su melodía fueron retomados en el éxito "The Lion Sleeps Tonight" de The Tokens.

La charla prosiguió con el contexto cultural del rock and roll y los personajes que lo impulsaron como Little Richard, hasta llegar a los músicos mexicanos y cómo estos permearon en la cultura pop del país.

