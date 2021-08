La escritora Brenda Lozano aseguró este viernes, a través de una columna, que en los últimos días ha sido objeto de una "desmedida cantidad de ataques violentos y misóginos", así como de "injurias, amenazas a mi integridad y de una gran cantidad de falsedades que parten del reclamo de haber disentido".

Sin embargo, advierte, seguirá firme en sus luchas como la "defensa de los derechos de las mujeres, la diversidad cultural y la libertad de expresión" y, disiente de quienes consideran que debe presentar su renuncia como agregada cultural en España.

La editora feminista Brenda Lozano fue nombrada en días pasados como la nueva agregada cultural de México en la Embajada de España, cargo que fue informado por Enrique Márquez, quien recientemente ha renunciado la dirección de Diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Tras su designación se convirtió en foco del linchamiento en redes sociales por seguidores y funcionarios de la 4T por haber hecho críticas contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su administración, en el pasado.

Este viernes, ante la polémica, el Presidente de la República, manifestó que "si no están de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos van a representar?". Y aseguró en su conferencia matutina que propondrá para ese puesto a una mujer poeta indígena.

En respuesta, Lozano en su columna publicada en el diario El País, indica: "Muchos afirman que mis posiciones críticas, el despido y la renuncia que ha ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores debieran llevarme a presentar mi renuncia. Pienso lo contrario".

Y añade: "Si aceptar representar la cultura de mi país en la Embajada de México en España, como parte de una comunidad cultural y como parte de una nueva generación que defendemos la libertad de expresión, los feminismos, los grupos vulnerables y una postura no patriarcal y antirracista ocasionó esta polémica, no es mi función favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica. En cambio, sí podría participar en una política cultural abierta que represente la diversidad de la producción y por esta razón acepté el cargo que me extendieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores".

Y es que la agregaduría quedó vacante luego de Enrique Márquez cesara a Jorge F. Hernández, por presuntos comentarios misóginos vertidos en una cena privada a la embajadora de México en España, María Carmen Oñate.

El escritor negó los hechos y atribuyó el despido a la inconformidad por sus críticas a Marx Arriaga. Tras las polémicas, Márquez, renunció.

Brenda Lozano busca defender los derechos de las mujeres

Al respecto, Lozano, apunta: "La polémica suscitada me dejó sola en medio de una guerra política y luchas de poder que, en el fondo, poco tienen que ver conmigo, pero ante la que quiero defender mis principios a favor de los feminismos, la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Creo que la defensa de los derechos de las mujeres, la diversidad cultural y la libertad de expresión son hoy más necesarias que nunca. Y con toda convicción seguiré luchando a favor de ello".

Además, la escritora advierte que forma parte de una generación joven de mujeres que lucha desde su trinchera, en su caso desde la cultura, por la libertad de expresión, la paridad, la perspectiva de género y la importancia que tiene una idea de cultura amplia e incluyente.

Y asegura que votó por López Obrador en las tres elecciones presidenciales pasadas "convencida de que la democracia y la libertad cultural son intrínsecas, además de que en su proyecto tendrían cabida muchas voces, incluso las que disienten en los temas de género".

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

MF