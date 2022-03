“Boolay: La pantera guerrera”, una experiencia inmersiva e incluyente

Los próximo tres domingos: 13, 20 y 27 de marzo en punto de las 17:00 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, se presentará el espectáculo familiar “Boolay: La pantera guerrera”; producción de Arte Escena Crisol A.C., cuya dirección e idea original es de Luis Miguel Rodríguez.

Claudia Herrera, productora general, habla en entrevista para EL INFORMADOR sobre los pormenores de la puesta en escena donde Xésar Tena participa en la dramaturgia; Paola Rubio es la coreógrafa; Gustavo Domínguez desarrolla el arte audiovisual y Saúl Ledesma “El Muerto”, se encarga de la música.

“La historia por sí misma es una obra de arte por el texto, la estética y el concepto general que maneja. Es una historia que está a favor de la inclusión y del respeto a la diversidad, a la étnica, social y de género en México. El personaje principal es una pantera, una mujer, y además, otro de los temas interesantes es que se hace un homenaje hablando de esta herencia africana en México”, resalta Claudia.

El montaje es un espectáculo que mezcla el teatro, la danza, la música y el video para crear una experiencia inmersiva en los espectadores. Cuenta la historia de una niña pantera que cansada de realizar las tareas que le son impuestas por su condición de género, orfandad y pobreza, termina por invocar a la diosa “Nakawé”, quien le revela que es la elegida para cumplir una antigua profecía: despertar a los guardianes del fuego sagrado antes que el malvado jaguar se apodere de él y cumpla la venganza de convertir el templo de la diosa y el mundo entero en cenizas.

“Esta obra la presentamos en Papirolas, pero no estaba terminada, hicimos una adaptación y ahora ya los niños nos pregunta que cuándo la segunda parte (es decir el proyecto terminado). Este es un esfuerzo de varias instancias, la suma de voluntades. Yo soy la productora genera y lo hago desde Arte Escena Crisol, además, Luis Miguel Rodríguez se ganó un estímulo de la Secretaría de Cultura Federal de apoyo a la creación para niños, niñas y jóvenes, y por supuesto, tenemos como coproductor al Conjunto Santander de Artes Escénicas, que nos ha dotado de toda la infraestructura y también la parte del dinero que hacía falta para cubrir la otra parte que no cubría la beca”.

Los artistas en escena son Sandra Rodríguez como “Boolay”; Judith Preciado y César Ibarra son “Yumaris, los venados sagrados”; Estefanía Lagos y Adriana Quinto son “Tezka, el siniestro jaguar”; Abelardo Ferré es “Weechi, el olvidadizo armadillo”; Miguel Cabrera es “Kaan, la sibilina serpiente” y Nandhi Santana es “Soot, el ancestral murciélago”. También se resalta el trabajo de diseño de personajes, realizado por la artista plástica Franzelia Barrios, así como el vestuario confeccionado por Alondra García.

Además, la trama está inspirada en la tercera raíz de la identidad mexicana: África, con mayor visibilidad en la Costa Chica de Guerrero y Veracruz, así como en Chiapas y Oaxaca, al igual que en las tradiciones de la cultura Wixárika y de su prima hermana, la cultura Cora, ambas constitutivas de la primera raíz; así, el viaje de “Boolay” que se narra en el espectáculo, cubre un vasto territorio de México que se extiende por los Estados de Guerrero, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí; mientras que en los paisajes digitales que son proyectados durante el espectáculo, se rinde un homenaje a los artistas plásticos: Gerardo Murillo -“Dr. Atl”- (Jalisco), Manuel Felguérez (Zacatecas), Fermín Revueltas (Durango) y Vladimir Cora (Nayarit).

“Es muy importante que las niñas, los niños y los jóvenes volteen a ver todos estos elementos, porque inclusive estamos hablando del bullying, de la población negra en México, de la fuerza del diálogo y de la no violencia”, dice Claudia, quien recuerda que de momento sólo serán estas tres presentaciones: “La idea por supuesto es seguirla presentando, he estado hablando ya con algunas personas para presentarla, (de momento) no hay nada seguro”, pero agrega que la idea es que continúe desarrollándose el montaje, incluso en exteriores.

Piezas inspiradas en “Boolay”

En el Taller de Gráfica Mónica Dávalos, espacio destinado a la compra y venta de diseño, arte y productos mexicanos, según se refiere en su página de Facebook, se hará una muestra de 10 piezas de artistas que se inspiraron en “Boolay” para reimaginarla a través de su propia visión creativa y gráfica. El proyecto se llama “Negras panteras”, las piezas estarán a la venta, la entrada es abierta al público. El evento será el próximo 17 de marzo a las 19:00 horas en Justo Sierra 1848 en la colonia Americana.

Agéndalo

“Boolay: La pantera guerrera”, en la Sala 2 del Conjunto Santander los días 13, 20 y 27 de marzo en punto de las 17:00 horas. Boletos desde los 180 hasta los 300 pesos. Más información en: https://bit.ly/37iSywk