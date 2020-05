Benito Taibo regala su nueva novela

La lectura como arma ante la angustia y la incertidumbre es la propuesta de Benito Taibo, quien no quita el dedo del renglón ante la crisis que se experimenta por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y ha optado por regalar a sus lectores un sorpresivo retorno de “Sebastián” y “Paco”, protagonistas de su afamado libro “Persona normal”.

“En medio de la pandemia y el confinamiento decidí que era buen momento de revivir a estos dos personajes, ponerlos en medio de este pequeño apocalipsis y hacer que esto sea más llevadero para los jóvenes que están encerrados. Les ofrezco con todo mi corazón una ventana para seguir acrecentando nuestra educación sentimental”.

Los nuevos relatos se comparten a través de “Fin de los tiempos”, libro en formato digital y totalmente gratuito en el que Benito explora los miedos que se han provocado a raíz de la pandemia, el distanciamiento físico y el confinamiento en casa.

El también autor de “Querido escorpión” señala que esta nueva trama se revela semanalmente: se han estrenado uno a uno los 10 capítulos que la conforman mediante la web de la Editorial Planeta, la cual, sin dudarlo, respaldó la idea de la gratuidad de la obra ante la pesadumbre económica que se vive y así ofrecer a los lectores una opción más amable de llevar la cuarentena.

“Creo que necesitamos una pequeña sonrisa, un guiño, descubrir que no estamos solos, que estas cuatro paredes no nos van a vencer. Que el mundo, cuando todo esto termine será otro y tenemos que estar adaptados, todo habrá cambiado, pero también descubriremos cosas sobre nosotros mismos, se necesita solidaridad, sororidad, empatía, resiliencia”.

Benito Taibo destaca que además de exponer el vaivén de emociones que se presentan personal y colectivamente con esta situación, es importante resaltar la labor del personal sanitario y los avances de la ciencia para dar la mejor batalla a la contingencia sanitaria, por lo que combinar un poco de ficción con la realidad ha sido clave para que “Fin de los tiempos” tenga un lenguaje cercano y bastante íntimo con los lectores que se identifican con la incertidumbre del joven “Sebastián” y/o la serenidad del tío “Paco”.

“En un tiempo sombrío y difícil aparecen héroes que son los médicos, enfermeras, aquellos que están al pie del cañón, los basureros que siguen, quienes siguen arreglando la luz, todos ellos son héroes. En tiempos oscuros también se necesitan juglares para que cuenten todos estos actos heroicos que nos están transformando como sociedad y planeta”.

Nuevos acercamientos

Benito Taibo recalca las acciones que se deben tomar a raíz de situaciones como ésta en la que se exhibe la vulnerabilidad de la cultura y de sus creadores, pero que paralelamente también ofrece dinámicas diferentes para seguir en el quehacer artístico.

“El gremio cultural y artístico siempre ha estado muy desprotegido de muchas maneras. Necesitamos que las autoridades lo protejan, porque si no tenemos cultura no tendremos nada, no basta con la economía de mercados, necesitamos la luminosidad de la literatura, del arte, de la danza, el cine, para poder hacernos a nosotros mismos como personas”.

El escritor explica que entre los proyectos que quedaron en pausa está la publicación del tercer libro de la saga de “Mundo sin dioses”: “No hay prisa, creo que poco a poco iremos recuperando la normalidad. Estamos en esta pausa en la que todos estamos conteniendo la respiración, porque lo que está sucediendo a nuestro alrededor es terrible. Más nos vale estar todos juntos para salir de este problema”.