Benito Santos: la estela celestial en su nueva colección

Apenas hace unos días su colección “Pueblerina” presentada en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México hizo eco en el mundo internacional de la moda por el fastuoso espectáculo que representó con 60 modelos, un soundtrack que estremeció a todos y una resonante banda de guerra, que Benito Santos sigue sorprendiendo a propios y extraños, ahora encumbrado en una estela celestial, el diseñador jalisciense se unió a la marca local LOB para presentar una colección Otoño/Invierno que busca ser el must de esta temporada de fiestas decembrinas.

Esta es la tercera colaboración que LOB hace con diseñadores de renombre internacional y que además portan con orgullo la bandera de ser de Jalisco. En 2016 fue con Alfredo Martínez, 2017 con Olmos y Flores y ahora es la mancuerna con Benito Santos en una sinergia de hacer la moda más accesible al público y que puedan llevarse a casa una pieza hecha en México con toda la creatividad en cada uno de los detalles que la componen.

“Eso está interesante porque puedes llegar a más personas, que es lo ideal, hacer una marca global que esté al alcance de todos y tener prendas para diferente tipo de mercado, que es algo muy interesante. Yo no lo he descartado como marca personal, que sea más ‘ready to wear’. Entonces, esta sinergia me parece muy importante porque hay mucha industria de la moda en México que creo que tienen que empezar a buscar diseñadores nacionales para que desarrollen este tipo de productos”, comparte Benito en entrevista.

Esto lo dice el creativo a colación de que hay muchas marcas que buscan colaborar más con talento extranjero, cuando en México hay muchos diseñadores emergentes, “se generarían fuentes de empleo que eso para mí es súper importante”. Esta colección que está de venta de manera online y también en tiendas, es de pocas piezas, con la intención también de ser prendas exclusivas pero que sea más accesible económicamente.

Las piezas tienen mucho de mi sentimiento y mi formación como mexicano, la gente que somos de pueblo tenemos más arraigadas ciertas tradiciones, porque las ciudades con tanta información se vuelven más dispersas, pero en los pueblos se vive más, se logró un gran desfile

“Fue un trabajo de varios meses, primero comencé a bocetar y a hacer ilustraciones, después vinieron las juntas de trabajo para cuidar los lineamientos, los presupuestos y la confección, quizá un botón hace la diferencia en cantidad, son empresas que ya tienen una estructura muy estable y cuidan mucho la productividad”. Dice Benito que no se pensó mucho en aceptar la mancuerna, porque esto para él también le representa un aprendizaje.

“El examen lo voy a tener en diciembre, quiero saber qué pasa con una marca ‘ready to wear’ mía, es algo que estoy esperando, para saber si la gente tomó una línea comercial bien y entonces voltear a ese horizonte donde no solo está ‘Benito Santos Novias’ o ‘Benito Santos México’ que son vestidos sobre medida, sino que también mi marca esté destinada a llegar a más gente”. Lo ideal para Benito es también tener boutiques y más piezas en venta como accesorios, zapatos y bolsos.

“Las grandes firmas a nivel internacional lo hacen, Armani tiene siete marcas, o Dolce & Gabbana que también tiene una marca más comercial, todas tienen su línea de jeans que incluyen camisas, chamarras… Las casas de moda fuertes viven mucho de hacer esta parte para las grandes masas”.

Deja la vara alta

La plataforma Fashion Week México ha arropado a otros diseñadores para llevar sus desfiles a diferentes inmuebles y monumentos como el Ángel de la Independencia donde el diario El Universal gestionó las acciones, hasta ahora parece ser que Benito podría ser el último en presentarse en tan emblemático monumento, pero ha dejado la vara muy alta, si alguien más buscara presentarse ahí, ¿por qué? Porque el espectáculo que llevó a este monumento fue tan fastuoso y enigmático que se requirió de muchas horas de trabajo y talento para lograr el resultado.

“Fue muy mágico, teníamos una plataforma súper importante como lo es Fashion Week y aparte el Ángel de la Independencia que lo trabajamos 360 grados, pero lo más interesante es que hubo mucha conexión con la colección, tanto la música con un tema muy nacionalista, además creo que también el éxito fue la selección de las modelos, donde me ayudó un experto. Las piezas tienen mucho de mi sentimiento y mi formación como mexicano, la gente que somos de pueblo tenemos más arraigadas ciertas tradiciones, porque las ciudades con tanta información se vuelven más dispersas, pero en los pueblos se vive más, se logró un gran desfile”.

Destaca que ahora el análisis con su gente es buscar hacer mejores desfiles para darle una mejor atención a sus clientas que mantienen la marca, “pero sobre todo no se puede dar paso atrás, hay que dar pasos adelante, y si no estás preparado, detenerte un poco, pero sí pensar en que hay que seguir”.

Continúa la celebración de sus 10 años de trayectoria

Benito está trabajando en la retrospectiva de su carrera que quedará plasmada en un libro que podría presentar a finales de año o principios del 2019. Karla Martínez y Adela Micha le hicieron cartas de presentación y quiere cuadrar que Ximena Navarrete presente el libro. “Con toda la sinceridad, Benito Santos es una marca que se va a transformar, que va a sufrir una metamorfosis porque hoy quiero empezar a hacer lo que más amo que son vestidos de gala y vestidos espectaculares, en mi próxima pasarela esto habrá, es realmente lo que a mí me sale bien”.