Bárbara Balsategui lleva su historia a El Refugio

El recorrido de la ópera prima de Bárbara Balsategui, “Seda” no se detiene y a la espera de llegar pronto a las salas comerciales, esta película hará una parada especial en Tlaquepaque, teniendo al Centro Cultural El Refugio como escenario de proyección.

El filme escrito y dirigido por Bárbara desde la industria independiente, tuvo su estreno en 2018 en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), logrando una respuesta inmediata por la temática que “Seda” explora y en la que apuesta por revelar episodios vivenciales que experimentó en una relación destructiva que la hizo replantearse el amor propio y la voz de la mujer ante situaciones de violencia.

“Es una película muy honesta que salió de mi corazón y alma. Escribo mis propias historias a partir de mi propia vida, me utilizo a mí misma y a mi corazón lo explotó, utilizo todas mis experiencias de vida para contar historias en el cine, que es lo que amo hacer”.

Aderezado con la ficción, Bárbara Balsategui recuerda el acercamiento que diversas personas han tenido con ella al verse reflejadas en la historia protagonizada por los actores Gerard Boyadjian y Natalia Plascencia, en la que desmenuza la peculiar y cruda relación entre un químico farmacobiólogo, creador de una droga sedante, con una joven que cae bajo su dominio y es expuesta a situaciones de las que no está consciente.

“Nunca pensé en la reacción que tendría la gente y en el festival fue impactante, hizo ‘clic’ con muchísima gente, en el sentido de que se sintieron identificados con la historia, algunas me buscaron para contarme lo que les pasó”.

Bárbara Balsategui puntualiza que “Seda” se interna a la reflexión sobre la violencia de género, por lo que apostar por el cine para relatar historias que nacen de lo individual y se replican en otras vidas, ha sido una constante para forjar una trayectoria enfocada en ser más realista con lo que acontece en la sociedad.

“La película es una metáfora, hay cosas que son reales y verdaderas, hasta con diálogos que son calcados de la vida misma. Cuando estaba en una relación destructiva a más no poder, a mí lo que ayudó a salir de ahí fue otra película francesa ‘Amor mío’, cuando la vi y me vi ahí en la pantalla y dije se acabó, pude salir de eso que no podía. De alguna forma siento que mi película puede hacer lo mismo por otras personas”.

Agéndalo

Proyección de la película “Seda” de Bárbara Balsategui, en el auditorio del Centro Cultural El Refugio, de Tlaquepaque. Funciones: 27 y 29 de enero a las 18:00 horas. Entrada libre, con previa inscripción en la Secretaría de Cultura de Tlaquepaque y sus redes sociales.