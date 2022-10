Una nueva temporada de exposiciones internacionales está por iniciar para la artista tapatía Karla de Lara, quien ante un 2022 frenético en el que ha movilizado su obra por todo el mundo, no duda en culminar el año con la inauguración de más exposiciones, en México y Estados Unidos; y con Dubái y Japón (Tokio) en la mira.

En entrevista con EL INFORMADOR, Karla de Lara recuerda que actualmente, en Ciudad Juárez, Chihuahua, está “No Fronteras”, en el Museo Laberinto del Quinto Sol, la cual finalizará en noviembre.

Además, desde el pasado 14 de octubre, Karla inauguró la exposición y homenaje “Luis Barragán: Un Legado. Nuevas obras desnudando el alma mexicana”, exposición colectiva con el trabajo curatorial de Artemio García Uribe (actual curador del Museo de las Artes (MUSA)), que se mantendrá abierta al público hasta enero del 2023, en el Museo de las Américas, en Denver, Colorado.

“Hicimos piezas en homenaje a Luis Barragán, yo hice tres que encajan en mis colecciones, ya sea en los estudios de arte o colección de ciudades”, indica la artista refiriéndose a sus obras “Serenidad y Silencio”, “Sortilegio” y “Mi casa es mi refugio”, que por ejemplo recrean las populares Torres de Satélite y su entorno, el estudio-casa que albergó al arquitecto jalisciense ganador de Premio Pritzker; así como la capilla del Colegio de las Vizcaínas.

“Fue un poco complicado aterrizar cómo encajar todo esto en mis colecciones, porque yo he hecho muchos estudios de artistas, pero no de arquitectos. Me puse a estudiar más de la arquitectura de Luis Barragán, a entender que no sólo son muros geométricos y muy coloridos, sino que lo más importante que él tiene son esas luces y sombras que van proyectando sus obras conforme va caminando el día, tiene muchos elementos muy característicos”.

En apoyo a Ucrania

El próximo 27 de octubre, Karla de Lara llegará a la Art of the World Gallery, en Houston, Texas, para compartir 30 obras arropadas por el concepto de “Evocations” (“Evocaciones”), tema que la tapatía eligió para exponer su visión del mundo y las diversas ciudades que la inspiran y han sido clave en su trayectoria, resaltando, en este caso, la energética vida de estas metrópolis que ahora son traducidas en una estampa pictórica —que permanecen hasta enero del 2023— al más puro estilo colorido y pop característico de Karla de Lara.

“Voy evocando momentos que he vivido, lugares donde he estado, cosas que me mueven, de artistas que admiro, al igual que en las colecciones de ciudad que vamos evocando a un artista, a su trabajo, a su estilo de vida, a que la gente los conozca por quienes eran ellos como persona. Creo que ‘Evocaciones’ engloba el alma de las dos colecciones”, señala la artista.

Cabe señalar que durante el primer día de actividades en la Art of the World Gallery, Karla de Lara donará una de sus obras, al igual que los artistas Gérard Economos (donada por su hijo Patrick Economos) y Cristóbal Toral y Óscar Saborio quienes pondrán en subasta sus piezas para recaudar fondos que serán destinados a ayudar a las familias afectadas por la guerra en Ucrania.

“Para el primer día, hice una pieza que tiene todo que ver con el tema de la paz, de un teatro en Ucrania, para una fundación que está ayudando a la gente de Ucrania, que la preside una pareja, en la que ella es de Ucrania y él es ruso. Han estado ayudando a muchísima gente que sale de Ucrania para que puedan rehacer su vida. Estas cuatro piezas se van a donar al 100% para ayudar a la fundación, además, todo lo que se recaude ese día en ventas de la exposición, un porcentaje también va a donación”.

El “Ritual” de Karla de Lara

Otro de los proyectos que mantiene emocionada a Karla de Lara es la colaboración que tendrá con “Casa de Sierra Nevada”, de Belmond Hotel, en San Miguel de Allende, en donde el próximo 1 de noviembre, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, inaugurará la exposición “Alma de México”, que se fusionará con una experiencia gastronómica exclusiva con un menú elaborado por el chef Eduardo Zorrilla.

Tras la exposición que permanecerá durante todo el año, Karla de Lara se alistará para debutar con su primera clase magistral-taller de pintura, en donde contempla compartir sus conocimientos artísticos y de técnica a un grupo no mayor de 15 personas. Este taller titulado “Ritual” se realizará del 8 al 11 de marzo de 2023 en “Casa de Sierra Nevada”, de Belmond Hotel, considerado como uno de los mejores hoteles de México del 2022.

“Es para clientes VIP de Belmond, y se hará una convocatoria mundial para los clientes que quieran venir en esas fechas al hotel y se quieran inscribir. Será un par de días con una relación muy íntima de convivencia, habrá chefs internacionales, estará muy padre”, detalla Karla de Lara al adelantar que ya se analiza una futura experiencia posiblemente en Florencia, Italia, nuevamente en coordinación con el Hotel Belmond, aún sin fecha confirmada.

Recientemente, la artista inauguró una exposición en homenaje al arquitecto Luis Barragán; en la imagen se puede ver su visión de las Torres de Satélite. CORTESÍA

De México a Dubái

Aunado a los proyectos ya mencionados, Karla de Lara alista su participación en Art Miami, del 29 de noviembre al 4 de diciembre, y para comenzar el 2023, en enero, contempla inaugurar una exposición en el Centro Cultural de México, en Washington.

Además, el próximo año Karla de Lara aterrizará en los Emiratos Árabes Unidos para presentar una nueva exposición en la Universidad de Canadá, en Dubái, llevando obras de las colecciones de ciudades, pero aterrizadas más a la estampa colorida de los Emiratos, con la idea de que esta colección recorra al menos cuatro emiratos iniciando por Abu Dhabi, aún con fechas por confirmar.

Finalmente, la tapatía indica que actualmente se encuentra realizando las obras con las que viajará a Dubái, al igual que las que presentará en Tokio el próximo año.

