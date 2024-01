El artista tapatío Jorge Méndez Blake arrancó el 2024 con grandes proyectos artísticos que lo estarán llevando a distintas ferias y eventos durante estos primeros meses del año. Actualmente en el Museo Cabañas está su exposición “Proscenios literarios”, la cual inauguró el pasado 18 de noviembre del 2023, misma que estará abierta al público hasta el próximo 12 de marzo.

De hecho, en el marco de FIRST GDL ART WKND 2024 que se llevará a cabo del 1 al 4 de febrero, Jorge estará ofreciendo recorridos en dicho museo para grupos específicos que deseen conocer su proyecto; además, en paralelo tendrá un Open Studio en su taller el próximo sábado 3 de febrero, éste se encuentra en la Zona Industrial de Guadalajara y EL INFORMADOR tuvo acceso a conocer dicho espacio.

“Mi participación (en FIRST GDL ART WKND) siempre ha sido muy relacionada con clientes específicos, curadores y cierto circuito, pero ahora, desde que me cambié hace dos años (a su actual estudio), en frente (Cerámica Suro) hay una comida gigantesca que es uno de los eventos más grandes del FIRST GDL ART WKND”, expresa, al recordar que hasta entonces su estudio era muy privado, “nunca lo hacía Open Studio, nunca lo hice en 10 años (del evento, conocidos antes como PreMaco)”, salvo, acota que hacía eventos para las galerías con las que colaboraba, “que básicamente eran dos, las cuales traían grupos de entre 10 y 30 personas, pero nunca lo hice abierto”.

Sin embargo, ahora que su estudio se amplió y que comparte contexto con Cerámica Suro, para Jorge fue inevitable adentrarse en esta dinámica de lo que es un Open Studio con el desarrollo de FIRST GDL ART WKND, “ahora cambié muchísimo la forma de ver mi estudio, es un lugar mucho más público, viene gente casi diario, así que yo también tuve que cambiar la manera de entender lo que hago, pues los procesos se ven, ya no hay privacidad”.

Así que paralelo a la comida que se desarrollará en Cerámica Suro, Jorge abrirá su espacio como Open Studio. “Así que de nuevo será mi participación así durante FIRST GDL ART WKND, abriré de manera semipública, digamos de 13:00 a 15:00 horas. Y previo a eso, más bien tendré citas privadas con gente”. Señala que el concepto de un Open Studio es que el artista abre su área de trabajo y de alguna manera comparte sus procesos creativos, “no es un lugar donde vas a ver obras terminadas necesariamente, pero si se puede, está padre”.

Se adapta a su nueva casa

Jorge desde hace dos años habita su nuevo estudio en la Zona Industrial, antes tenía su espacio en Lerdo de Tejada. “El mismo estudio es una obra en proceso, el cual está cambiando y mejorando, la idea es que si vienes hoy, verás unas cosas… Pero que si vienes en un mes o dos, descubrirás que hay otras más. Mi práctica en particular está divida en dibujo, que es una parte importante, la cual tiene un cierto ritmo, y todo lo demás donde se incluyen diferentes cosas desde escultura, pintura, video, neones y piezas de escritura”.

Señala que necesita que el área del taller donde se gesta el dibujo vaya a su ritmo, que generalmente es lento, pues hay piezas que tardan hasta más de seis meses en desarrollarse, “todo eso es de largo aliento, mientras tanto, en el estudio también pasan muchas cosas, por ejemplo, una pintura se hace en un mes, es decir, hay una velocidad en el estudio que tiene que ver con mi vida cotidiana de artista, la cual está regida por exposiciones individuales, colectivas y ferias de arte durante todo el año”. Con Jorge trabajan 15 personas, entre las cuales se dedican a cuestiones operativas, administrativas, técnicas y creativas.

El nuevo estudio del artista se encuentra ubicado en la Zona Industrial y muestra espacios amplios y llenos de luz. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Origen y exposiciones

Nacido en Guadalajara en 1974, Jorge Méndez Blake es un artista multidisciplinario con una importante trayectoria tanto nacional como internacional. El creativo ha expuesto individualmente en diversos museos y espacios públicos como la Kunsthalle Mulhouse, Francia; en Marfa Contemporary, en el Museum of Contemporary Art Denver y el Museum of Latin American Art, Los Ángeles en Estados Unidos; en el Museo D’Arte Contemporanea Villa Croce, Génova, Italia; en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Museo Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros y el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México.

Además, ha formado parte de la XIII Bienal de la Habana con un proyecto en la Biblioteca Nacional José Martí (2019); Rachid Karami International Fair, Trípoli, Líbano (2018); la Trienal de la National Gallery of Victoria, Australia (2017); en la 13va Bienal de Estambul (2013); además, obtuvo la beca del programa Cisneros Fontanals Art Foundation, en Miami, Estados Unidos (2012).

Jorge Méndez Blake lo mismo trabaja la escultura, la pintura, el video, los neones y las piezas de escritura. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Proyectos que se aproximan

Luego de su participación en GDL ART WKND, Jorge participará en Zona Maco en la Ciudad de México a través de dos galerías, Travesía Cuatro y OMR. La feria se realizará del 7 al 11 de febrero.

Con la primera galería hay un par de piezas de pintura que tienen que ver con Emily Dickinson y José Juan Tablada, “es decir, como reversiones de poemas que de alguna manera se convierten en poesía visual a través de pintura de gran escala, además, también hay una pintura de una serie más nueva que tiene que ver con la manera en la que se escribe sobre la poesía y la literatura, es una serie grande que he estado haciendo en los últimos años con diferentes escritores donde agarro un poema en específico, o luego tomo una sola palabra y hago una composición visual con todo eso”.

Con OMR llevará un dibujo nuevo de una serie que tiene que ver con dibujos de selvas. También tiene una serie nueva de pinturas que se llama “Recuerdo que llovía”, los cuales son poemas que hablan sobre lluvia.

Cabe señalar que Jorge también participará en la Feria Frieze, en Los Ángeles, a través de OMR; esto será del 13 al 16 de febrero.

Luego llegará ARCOmadrid del 6 al 10 de marzo donde también estará presente con Travesía Cuatro. Sin embargo, recuerda que ahora su principal trabajo en el estudio es la versión dos de la exposición del Cabañas, pues de ahí se va al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), “esa se inaugurará el 18 de abril”. Esta muestra para Nuevo León, resalta, tendrá un carácter mucho más histórico.

Del 13 al 16 de junio de 2024 también estará Jorge en Art Basel, en Suiza, “es la feria más importante, no tanto en ventas, sino en visibilidad”. Y también estará presente en Art Basel de Miami en diciembre.

