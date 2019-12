Arnoldo Kraus, la empatía para sanar la sociedad

Arnoldo Kraus vino a esta edición de la FIL para compartir con las y los jóvenes su historia y motivaciones que los llevaron a ser médico. Arnoldo se presenta a sí mismo como “una persona que ama la medicina. Y lo mucho que ejerzo es porque me gusta estar cerca de las personas, y pienso que una buena forma de estar cerca de las personas es ayudándolas a entender sus problemas médicos, sus problemas humanos, y de ser posible sanarlos. Esto lo hago con el afecto que tengo por el ser humano, mucho de lo que escribo o reflexiono en diversos foros y circunstancias tiene que ver como la persona como tal, y con lo que les sucede a jóvenes adultos en un mundo cada vez más complicado, como el que vivimos, en un mundo enfermo como yo le llamo.”

Él identifica como valor principal la ética, “la ética que te permite pensar en el humano como en otra persona igual a ti”. Esta empatía es una característica que desarrolló en su infancia. “Mi padre tenía un pequeño rancho y conviví muchísimo con las personas que trabajan en el rancho, era un rancho pequeño, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo del día, no me la pasaba con mi padre y con su socio, sino con los indígenas que trabajaban en el campo y con ellos comía en sus casas, que eran casas muy ricas, y con ellos me sensibilicé, yo siento hacia la parte, hacia la humanidad, por así decirlo”.

Conocimiento, solidaridad, y justicia son las palabras con las que Arnoldo describe a una sociedad ideal, e invita a las y los jóvenes a trabajar por hacer posible esa realidad.