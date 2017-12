Antonio Helguera, un trazo que retrata al país

Antonio Helguera, ha pasado por las redacciones de Siempre!, y es habitual en La Jornada y el semanario Proceso. La trayectoria de Helguera ha sido ya reconocida por el gremio dedicado al periodismo, pues en 1996 y el 2002, fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de caricatura. Y el día de hoy recibirá el mayor reconocimiento a la trayectoria que un monero o caricaturista puede recibir: el Homenaje La Catrina.

Su perfil dice que la vena artística viene de su padre, “y en vez de hacer lo que dice el refrán, pintó las paredes de la casa materna hasta que lo inscribieron en los Talleres de Iniciación Artística del DIF, donde estudió dibujo. Luego de pulir su técnica en los baños de las pulquerías y las cantinas de los barrios más bajos, finalmente ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda”.

Antonio Helguera se suma así al selecto grupo formado por Sergio Aragonés, “Quino”, Eduardo del Río, Gabriel Vargas, Roberto Fontanarrosa, Helio Flores, Rogelio Naranjo, José Palomo, Rafael Barajas, Bulmaro Castellanos, Hernán Vidal, Maitena, Sixto Valencia Burgos, Francisco Calderón Lelo de Larrea y Ángel Boligán.

El homenaje reconoce a los destacados caricaturistas que durante su trayectoria han trascendido con su trabajo mediante la imagen que confronta, y que inminentemente los vuelve maestros de las nuevas generaciones, ejemplos a seguir que con su trabajo se quedarán en la memoria colectiva impulsando el oficio. Y entrega una escultura de la Catrina, en bronce, “que reproduce un dibujo de Sergio Aragonés (libre versión de la célebre Catrina creada originalmente por José Guadalupe Posada)”.

Helguera también se ha desarrollado en el ámbito editorial, y ha publicado libros como “El sexenio me da risa”, “El sexenio ya no me da risa”, “El sexenio me da pena” y “El sexenio se me hace chiquito”, además de ser coeditor de las revistas El Chahuistle y El Chamuco, ambas dedicadas a la caricatura política con fuertes elementos de humor negro.

Homenaje

El evento de la entrega de la escultura de la Catrina, se ha convertido en uno de los más divertidos y atendidos por el público en el penúltimo día de actividades. La conjunción entre artistas dedicados a la sátira y los momentos políticos, reúnen el cóctel necesario para llenar el auditorio de risas y diversión.

PERFIL

• Nació en Zamora en 1934, pero su familia se fue a vivir a la capital mexicana al año siguiente.

• Estudió en un seminario salesiano, que calificó como determinante para volverse ateo.

• Ganó el Premio Internacional de Caricatura La Catrina, que otorga la FIL, en 2004 y el Premio Nacional de Periodismo en 1987.

ASISTE

Homenaje de Caricatura La Catrina

Sábado 02 de diciembre, de 13:00 a 13:50 horas. Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara