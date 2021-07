Alejandra Gámez y sus relatos fantásticos sobre el mar

La escritora e ilustradora mexicana Alejandra Gámez publica este 2021 el libro "Historias del mar" (publicado por Océano), una colección de relatos con el mar como telón de fondo. Con cuentos impregnados por un toque fantástico.

Vía telefónica, Alejandra comentó sobre el origen de este nuevo libro: “Siempre estoy escribiendo historias pequeñas, el formato de cuento me gusta mucho. Escribo historias distintas, con el paso del tiempo hubo varias que tenían que ver con el mar. Es algo muy desconocido, y a la vez muy atrayente como espacio en el que pueden ocurrir cosas. Me di cuenta de que tenía varios cuentos que tenían relación con el mar, sabía que podía hacer los cómics y hacer la antología”.

Sus relatos recurren a hechos fantásticos que suceden en el mar, reflejadas en metáforas de lo que esconden las profundidades marinas y lo que ocurre en la condición humana. Para ello echa mano de su talento, que combina lo escrito y la ilustración.

"Soy de formación autodidacta, soy licenciada en biología, estudié ciencias. Todo lo empecé a trabajar como lectora, creo que la mayoría los que escriben son buenos lectores. Me entrené leyendo autores que me gustan, analizando su narrativa. Así comencé a escribir mis propias historias. Encontré una manera de narrar las historias que escribo en el medio de la narrativa gráfica la combinación entre imágenes y texto”, aseguró.

Una línea que une a varios de los cuentos son sus protagonistas, con una individualidad que expresa una sensación de no estar en el lugar al que pertenecen: “Hay cosas que meto de manera intuitiva, ya luego me doy cuenta. Otras son ideas recurrentes, como ese rollo de la búsqueda del propósito, la existencia, la cuestión el olvido o enfrentarse a la muerte. Son cosas que son muy humanas y al momento de escribirlo se crea un hilo conductor entre los personajes: casi todos son extraños, ajenos, con un sentimiento de no pertenencia al momento o al lugar en el que están”.

De las raíces literarias de sus cuentos y las ilustraciones, Gámez comentó: “Ahora ando muy metida en el género que más me gusta, más que género es un tipo de literatura. Ya es tan amplio que no entra ni en terror ni fantasía: weird fiction, literatura de lo extraño. Obviamente hay cómics que tratan de esas cosas. Me gusta lo que hace Jeff Lemire, por ejemplo. Siempre busco lecturas de ese estilo, Karen Russell, Kelly Link, los cuentos de Angela Carter, o mujeres de Latinoamérica que están escribiendo cosas muy buenas y muy raras, como Mariana Enríquez o Samanta Schweblin”.

Previamente, Alejandra había publicado en coautoría en formato impreso, y de manera individual en formatos electrónicos: “En el libro anterior en Océano yo siendo la guionista debía tener en claro las fechas para trabajarlo con el artista. Acá sí fue yo sola, viendo mis tiempos. Si se me ocurría algo nueva veía si alcanzaba o no, da mayor espacio para modificaciones. Trabajarlo con editorial a diferencia de hacerlo de manera independiente siempre va a ser el aporte para que mejore el producto final. Podemos hacernos correcciones, pero no es lo mismo un trabajo de editor, mejorar algunas partes. Creo que mejora bastante el producto final”.

JM